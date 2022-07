In una giornata in cui il Ftse Mib si mantiene poco sopra la parità, riuscendo a performare meglio degli altri indici europei, spicca in maniera decisa la brillante performance di Telecom Italia.

Telecom Italia spicca il volo sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di oltre un punto e mezzo percentuale, reagendo dopo cinque ribassi consecutivi, oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni.

Gli acquisti sono aumentati progressivamente, tanto che Telecom Italia si presenta ora a 0,2387 euro, con un rally del 4,24% e oltre 52 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 90 milioni.

Telecom Italia tra i più penalizzati dalla crisi di Governo: ecco perchè

Il titolo conquista la vetta nel paniere delle blue chip e mostra una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib, con lo sguardo rivolto agli sviluppi della crisi di Governo.

Da ricordare che Telecom Italia è stato tra i titoli che hanno pagato parecchio le ultime evoluzioni sul fronte politico.

All'indomani dello scoppio della crisi, il titolo in sole tre sedute ha lasciato sul parterre oltre il 10% del suo valore.

I venditori si sono accaniti sulle azioni dell'ex monopolista italiano in quanto una caduta del Governo avrebbe impatti negativi sul gruppo.

Telecom Italia, infatti, è tra quelle società ch hanno bisogno di uno contesto politico definito e chiaro per realizzare importanti scelte strategiche.

Non stupisce dunque la negativa reazione degli investitori sin dai primi venti della crisi di Governo e non sorprese ora l'atteggiamento opposto mostrato dagli stessi.

Telecom Italia: come spiegare la corsa all'acquisto oggi?

L'odierna corsa all'acquisto su Telecom Italia, infatti, trova terreno fertile nella scommessa che il premier Mario Draghi possa rimanere a Palazzo Chigi.

Dopo il discorso di questa mattina al Senato, si attendono ora le votazioni a partire dal primo pomeriggio, per vedere se l'ex banchiere centrale riuscirà o meno a ricostruire il patto con una maggioranza politica che gli permetta di proseguire fino alla fine della legislatura.

Un esito positivo per Draghi avrà ripercussioni favorevoli su Telecom Italia, anche alla luce di quanto dichiarato questa mattina dal premier che ha ribadito la necessità di completare al più presto il riassetto delle infrastrutture digitali.