Un finale di settimana all'insegna del recupero per Telecom che dopo il calo delle ultime due sedute risale la china oggi, mostrando ben più forza del Ftse Mib.

Telecom Italia scatta in avanti dopo il tonfo della vigilia

Il titolo, dopo aver accusato un crollo di oltre il 5% ieri, oggi risale la china e negli ultimi minuti si presenta a 0,1981 euro, con un progresso del 3,39% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 177 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 102 milioni.

Dopo aver toccato nuovi minimi storici ieri, Telecom Italia risale la china, sostenuto anche dalle indicazioni arrivate dalla Infrastructure conference di Borsa Italiana.

Telecom: focus su incontro con responsabile EnterpriseCO. I temi hot

Ieri gli analisti di Equita SIM hanno partecipato a un incontro con Elio Schiavo, nuovo responsabile di EnterpriseCo, la divisione che gestisce il business per le grandi aziende e la pubblica amministrazione.

La divisione è tra le più performanti di Telecom Italia, con circa 3 miliardi di euro di vendite e 1 miliardo di EBITDA.

I messaggi sulla performance della divisione non sono nuovi, ma piuttosto incoraggianti: in primis tutti i contratti hanno un pass-through completo per i costi dell’energia e da gennaio, i nuovi contratti includono anche un adeguamento all’inflazione.

Il prezzo dell’energia, a livello di gruppo, è coperto all’80% per il 2022 e quasi al 50% per il 2023 e il contributo del National Strategic Hub (business cloud per la PA) è solo molto parzialmente incluso nella guidance del piano.

Il capex della divisione rimarrà elevato, intorno ai 500 milioni di euro all’anno, a causa della necessità di upgradare gli asset. I margini saranno inizialmente diluiti dalla necessità di investire per la crescita.

Il manager ha l’obiettivo di semplificare la struttura del gruppo e l’offerta di prodotti e di rassicurare i potenziali investitori sul fatto che la divisione non sarebbe ostacolata dalla separazione di NetCo e/o ServCo, ottenendo quindi una valorizzazione superiore rispetto all’offerta presentata da CVC e respinta dal Cda.

Il business mix di EnterpriseCo oggi è di 2 miliardi di euro da connettività, 650 milioni di servizi cloud, in forte crescita, anche grazie ai contratti Consip, 350 milioni di ICT/cyber.

Telecom Italia è posizionata come unico operatore one-stop shop, in grado di offrire un’offerta integrata.

Telecom: messaggi rassicuranti, ma Equita SIM resta cauta

Quanto agli altri argomenti discussi ieri a livello di gruppo, Equita SIM fa sapere che non si escludono aumenti dei prezzi, visto il contesto generale di inflazione.

Secondo gli analisti i messaggi sono stati al margine rassicuranti, con riferimento ad esempio al rischio energia.

La negativa performance del titolo ieri, secondo Equita SIM è quindi da spiegare, come segnalato oggi dalla stampa, alla luce delle tensioni emerse negli ultimi giorni sul fronte societario.

Non cambia intanto la strategia della SIM milanese che su Telecom Italia mantiene una view cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.