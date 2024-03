Telecom in calo. Cosa ha deciso il Governo su Open Fiber

Telecom Italia scende dopo tre sessioni in rialzo: Exane taglia il target. Le novità su Open Fiber.

Tra le blue chip che oggi non riescono a seguire l’andamento timidamente rialzista del Ftse Mib troviamo anche Telecom Italia.

Telecom Italia giù dopo tre rialzi di fila

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in rialzo, dopo aver guadagnato circa un punto e mezzo percentuale ieri, ha visto scattare il semaforo sul rosso oggi.

In realtà, Telecom Italia ha inizialmente provato a spingersi in avanti, salvo poi muoversi a passo di gambero e scivolare in territorio negativo.

Mentre scriviamo, il titolo si presenta a 0,2259 euro, con una flessione dello 0,79% e oltre 92 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 205 milioni.

Telecom Italia: Exane taglia il target price

Telecom Italia oggi è finito sotto la lente di Exane BNP Paribas, che ha deciso di rivedere il prezzo obiettivo da 0,25 a 0,2 euro, al di sotto di quelle delle valutazioni correnti del titolo.

Secondo gli analisti, il mercato italiano è molto competitivo e resterà così anche dopo il deal Vodafone/Fastweb, tenuto conto di quanto è forte Iliad.

Telecom Italia: le news dalla politica su Open Fiber

Telecom Italia intanto resta sotto i riflettori sulla scia delle ultime novità che arrivano dal fronte politico.

Il governo avrebbe definito un emendamento, che sarà presentato a inizio aprile, nell’ambito del DL PNRR, per supportare la ridefinizione delle gare “Italia a 1Giga” assegnate a Open Fiber e Telecom Italia, per la copertura delle aree grigie con reti ad alta velocità.

L’emendamento si è reso necessario per i gravi ritardi di Open Fiber che rischia di non rispettare i tempi di esecuzione previsti dalle gare, mettendo a rischio l’incasso dei fondi PNRR.

L’emendamento porterà a una revisione degli impegni previsti dai bandi di gara aggiornando la mappatura dei civici, confermando però la scadenza finale dei lavori, prevista per il 2026, e il numero totale delle unità abitative da collegare.

Il governo avrebbe anche completato la revisione della concessione per le aree bianche affidata a Open Fiber, e sarebbe pronto a riconoscere 600 milioni di euro di extra costi per i rincari di energia e materie prime.

Secondo Equita SIM, con questi due interventi, Open Fiber dovrebbe essere in grado di procedere con il rifinanziamento del debito in discussione da mesi con le banche finanziatrici.

Una volta raggiunto questo obiettivo di messa in sicurezza finanziaria di Oepn Fiber, secondo il Sole 24 Ore si potrebbe tornare a valutare anche il passaggio a Telecom Italia (NetCo) di alcuni lotti aggiudicati a Open Fiber.

Querst’ultima è cliente Inwit nel business FWA e nel 2022 ha siglato un accordo strategico per installare fino a 500 torri.

L’accordo al momento sta procedendo senza problemi e acquisirebbe più visibilità dall’esecuzione di interventi a supporto della stabilità finanziaria di Open Fiber.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Telecom Italia ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,35 euro.