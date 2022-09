Telecom Italia in forte rialzo sul Ftse Mib: in arrivo un nuovo competitor per la fibra. Cattive notizie, ma non troppo.

Ancora una seduta tutta in salita per Telecom Italia che, dopo aver chiuso la giornata di venerdì scorso con un rally di quasi tre punti percentuali, oggi scatta ancora in avanti, performando ancora meglio.

Telecom Italia in volo sul Ftse Mib

Dopo un avvio in lieve progresso, il titolo ha trascorso l'intera mattinata poco sopra la parità, per poi allungare con decisione il passo.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2051 euro, con un rally del 4,11% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 120 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 103 milioni.

Telecom Italia: Mockridge presenta l'offerta di Virgin Fibra

Telecom Italia finisce sotto la lente sulla scia delle indicazioni di stampa: Affari & Finanza, settimanale di La Repubblica, riporta un'ampia intervista a Tom Mockridge, ex CEO di Sky e attualmente a capo dell’iniziativa imprenditoriale per lanciare l’offerta in fibra a marchio Virgin in Italia.

La società vede la partecipazione di Virgin, dello stesso Mockridge insieme a una serie di altri manager e membri del CdA, nonché di una serie di imprenditori italiani che hanno creduto nel progetto.

Mockridge vede spazio per un’offerta di qualità, interamente in tecnologia FTTH, basata sulla rete Open Fiber, non integrata con il mobile, dove non è interessato a entrare, e con i contenuti, troppo costosi per essere offerti su base esclusiva, limitata al residenziale, quindi no corporate, dove può far leva sul brand Virgin.

Virgin Fibra: i dettagli dell'offerta

I prezzi dell’offerta sono di 29,49 euro al mese, posizionando Virgin su livelli premium, appena sotto l’offerta premium di TIM a 29,90 euro mensili.

Inoltre, l’offerta prevede un costo di attivazione di 19,99 euro e costi aggiuntivi in funzione della distanza della casa dell’utente dal collegamento in fibra.

Virgin Fibra Pura prevede una connessione FTTH, con velocità massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, oltre al modem WiFi-6 in comodato d’uso.

Da segnalare che sono allo studio offerte congiunte con Virgin Active e altre iniziative commerciali.

Mockridge non vede un ostacolo in caso di realizzazione della rete unica, dal momento che ritiene che, se il progetto sarà effettivamente realizzato, ci sarà un’attenta analisi dell’antitrust europeo per tutelare la concorrenza.

Telecom: Virgin Fibra è una brutta notizia, ma non troppo

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’ingresso di un nuovo operatore nel mercato, su rete Open Fiber, non è favorevole per Telecom Italia, ma l’offerta sembra tutto sommato molto disciplinata come posizionamento di prezzo e quindi non particolarmente impattante per l'ex monopolista italiano.

A detta degli esperti sarà in ogni caso da monitorare, in particolare per verificare l’impatto di eventuali offerte commerciali in combinazione con Virgin o altri partner.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.