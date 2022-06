Telecom Italia torna indietro dopo il recupero di ieri, non trovando alcun sostegno nella notizia relativa all'assegnazione dei fondi per il 5G.

In una giornata in cui le vendite stanno avendo la meglio a Piazza Affari, perde terreno anche Telecom Italia che viaggia in rosso con una performance leggermente più pesante di quella del Ftse Mib.

Telecom Itaia torna indietro dopo il recupero di ieri

Il titolo dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di quasi due punti percentuali, oggi ha imboccato da subito la via delle vendite.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2592 euro, con una flessione dell'1,29% e oltre 15,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 114 milioni.

Telecom: assegnata la 2^ tranche delle gare per il 5G

Telecom Italia resta sotto la lente dopo che ieri è stata assegnata anche la seconda tranche delle gare per il 5G che era andata deserta nella prima formulazione.

La gara è stata riproposta con minori vincoli di copertura e una riduzione delle risorse pubbliche allocate, pari a 567 milioni di euro.

La suddetta gara ha visto la partecipazione del solo consorzio Inwit-TIM-Vodafone, che si è aggiudicato quindi tutti i 6 lotti.

Equita SIM evidenzia che le gare per la digitalizzazione del Paese hanno rispettato quindi le tempistiche serrate previste dal PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

Gli analisti della SIM milanese ricordano che il piano di Inwit prevede circa 30 milioni di euro di ricavi addizionali al 2026 dai progetti sostenuti con i fondi del PNRR.

Nessuna modifica intanto alla strategia suggerita da Equita SIM per Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" invariata e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.