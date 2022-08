Telecom Italia in rialzo per la terza seduta di fila: focus sulla trimestrale di Iliad. Il commento e la strategia degli analisti.

A Piazza Affari non si arresta il recupero di Telecom Italia che anche oggi si spinge in avanti, salendo per la terza giornata di fila.

Telecom Italia in rialzo per la terza seduta di fila

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di oltre due punti percentuali, il titolo oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2164 euro, con un rialzo del 2,08% e oltre 46 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 97 milioni.

Il titolo continua a recuperare terreno e al pari di quanto accaduto nelle due sessioni precedenti, anche oggi mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Telecom: focus sulla trimestrale di Iliad

Telecom Italia finisce sotto la lente dopo che Iliad ha riportato questa mattina i numeri del secondo trimestre di quest'anno.

A livello italiano, secondo Equita SIM la notizia più interessante è la comunicazione sui clienti fissi, che a fine giugno erano 68mila, un dato decisamente più prudente rispetto alla proiezione degli analisti per l’intero anno, pari a 500mila, mentre per il 2023 la stima si attesta a 1 milione.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

A detta della SIM milanese, la difficoltà di Iliad ad acquisire clienti fissi, nonostante un pricing molto aggressivo, sembra segnalare una vischiosità sul fisso molto superiore a quanto avvenuto nel mobile, in cui Iliad aveva sin da subito mostrato un forte successo commerciale.

Il dato potrebbe anche riflettere le maggiori complessità nell’attivazione delle richieste e quindi dovrà essere monitorato nel tempo.

Il dato di clienti mobili di 257mila è leggermente superiore alle attese, ricordando che era già stato annunciato il raggiungimento di 9 milioni di clienti, con dato effettivo pari a 9,082 milioni.

Secondo gli analisti, Iliad conferma che il contesto competitivo rimane molto sfidante.

Non cambia intanto la strategia suggerita da Equita SIM per Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" invariata e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.