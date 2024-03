Telecom scatta in avanti. Focus sui conti Iliad

Telecom Italia sfoggia un bel rally sul Ftse Mib, con l’attenzione rivolta ai dati 2023 di Iliad: ecco come è andata.

A Piazza Affari l’attenzione resta alta su Telecom Italia a distanza di una settimana dal crollo che lo ha portato a lasciare sul parterre quasi un quarto del suo valore.

Telecom Italia in rally

Il titolo ieri ha dato vita a un timido recupero, salendo di circa tre quarti di punto, mentre appare decisamente più convinto il movimento odierno.

Negli ultimi minuti, Telecom Italia viene fotografato a 0,2194 euro, con un vantaggio del 3,34% e volumi di scambio sempre elevati, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 394 milioni di azioni, pari già al doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 184 milioni.

Telecom Italia: focus sulla trimestrale di Iliad

Il titolo finisce sotto la lente dopo che Iliad ha riportato i risultati per il quarto trimestre del 2023.

Sul mercato italiano i conti evidenziano le seguenti dinamiche: clienti mobili pari a 10,73 milioni, con una crescita di 255mila nel quarto trimestre, in calo rispetto ai 359mila del terzo trimestre, ma sempre su livelli molto elevati e superiori alle attese di Equita SIM pari a 150mila.

I clienti broadband sono stati pari a 207mila, con una crescita di 35mila in accelerazione rispetto al terzo trimestre, ma il dato è stato inferiore alle attese di Equita SIM pari a 50mila.

Come EBITDA after lease, il gruppo Iliad ha realizzato 247 milioni di euro, in crescita del 17% anno su anno e 243 milioni di euro di CAPEX.

Gli analisti della SIM milanese spiegano che le dinamiche evidenziano quindi una continua progressione sul mobile, con gli esperti che ipotizzano +400mila nel 2024, un valore che appare prudente alla luce dei risultati 2023, mentre uno sviluppo lento sul fisso, con la SIM milanese che ipotizza 400mila, un valore che sembra decisamente aggressivo.

Non cambia intanto la view su Telecom Italia che per gli analisti di Equita SIM merita una raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,35 euro.