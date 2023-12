Telecom in rally: focus su newsflow settore e mosse Vivendi

Telecom Italia corre e sale per la terza seduta di fila dopo che Iliad ha presentato un’offerta per Vodafone Italia. Vivendi intanto è pronta allo scontro legale.

Avvio di settimana al fulmicotone per Telecom Italia, che si spinge ancora in avanti a Piazza Affari, conquistando la vetta nel paniere delle blue chip.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un progresso di quasi due punti e mezzo percentuali, scatta ancora in avanti oggi.

Telecom in rally con forti volumi di scambio

Negli ultimi minuti, Telecom Italia viene fotografato a 0,2792 euro, sui top di giornata, con un rally del 3,82% e volumi di scambio elevati, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 220 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 170 milioni.

Iliad presenta offerta per Vodafone Italia

Telecom Italia sale per la terza seduta di fila, galvanizzato oggi dal newsflow positivo del settore, con riferimento alla notizia riguardante la proposta di Iliad di fondere con Vodafone le rispettive attività in Italia.

I francesi hanno messo sul piatto 8,5 miliardi di euro, di cui 6,5 miliardi cash e 2 miliardi come finanziamento soci.

Secondo quanto commentato dagli analisti di Goldman Sachs, la notizia è positiva non solo per Vodafone, ma anche per il settore tlc in generale, tenendo conto delle implicazioni per il consolidamento nel mobile in Italia e in Europa.

Telecom: Vivendi pronta allo scontro legale

Da ricordare intanto che venerdì a mercato chiuso, Telecom Italia ha comunicato di aver ricevuto un atto ordinario di citazione da parte di Vivendi in cui si contesta la legittimità della delibera del CdA del 5 novembre di cessione di NetCo.

L’atto è stato preparato dagli avvocati Guizzi, Ferri, Pagni e la contestazione verterebbe sulla tesi che la cessione della rete comporta una modifica dell’oggetto sociale di Telecom Italia (e quindi avrebbe richiesto un passaggio in assemblea straordinaria) e inoltre non sarebbe stata attivata la procedura parti correlate necessaria secondo Vivendi per la presenza del MEF, azionista di CDP, ritenuto da TIM parte correlata, nel futuro azionariato di NetCo.

Telecom Italia sarà assistita da Gatti, Pavesi, Zoppini. Vivendi ha indicato come data per la prima udienza il 22 aprile, giorno precedente l’assemblea di TIM.

Secondo gli analisti di Equita SIM, i tempi della causa saranno lunghi, ben oltre il closing dell’operazione NetCo, anche se il Sole 24 Ore di sabato su questo punto segnala incertezza.

Come era stato anticipato da alcune fonti di stampa venerdì, la citazione non contiene la richiesta di inibire in via d’urgenza l’esecuzione della delibera.

Telecom Italia ha segnalato quindi che le attività per arrivare al closing della cessione di NetCo proseguono senza ritardi.

La notizia, quindi, secondo Equita SIM è molto positiva, in quanto rimuove uno dei residui rischi principali sull’operazione NetCo, che ora attende l’approvazione delle autorità antitrust e dell’autorizzazione Golden Power.

Nel merito della contestazione, Telecom Italia fa inoltre presente di aver valutato approfonditamente le argomentazioni di Vivendi al momento della delibera.

Agcom interviene su adeguamenti contratti all’inflazione

Sul tema dell’adeguamento dei contratti all’inflazione, AGCOM si è espressa con una delibera in pubblicazione a breve.

Quest’ultima prevede la necessità di un consenso esplicito e informato alla clausola da parte dei clienti e una modalità automatica basata su un indice ufficiale e senza correttivi, che non attiva il diritto di recesso per i clienti oppure una modalità con correttivi che però mantiene in capo al cliente il diritto di recesso senza costi.

In caso di inflazione superiore al 5%, il cliente mantiene inoltre il diritto di passare a

un’offerta non indicizzata senza costi di cambio.

La delibera pone anche un limite contrattuale di 24 mesi entro cui si potranno sostenere costi di recesso, per i nuovi contratti.

Telecom Italia: la view di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che gli interventi dell’autorità riducono i potenziali impatti positivi delle novità contrattuali inserite nel corso del 2023, che per TIM prevedevano correttivi al puro dato di inflazione, anche se il settore si sta muovendo in questi mesi indipendentemente dalla clausola dell’adeguamento dell’inflazione con repricing operati dagli operatori e con modesti impatti sul churn rate grazie a un movimento piuttosto corale.

In attesa di novità, Equita SIM mantiene la sua view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro,