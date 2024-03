Telecom in rialzo. Focus su intervista CEO e altri spunti

La nuova settimana è partita con il piede giusto per Telecom Italia che oggi guadagna terreno, mostrando al momento più forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia risale dopo il calo di venerdì

Il titolo, dopo aver ceduto oltre mezzo punto percentuale venerdì scorso in seguito a due sessioni consecutive in salita, oggi ha ripreso la via dei guadagni.

Mentre scriviamo, Telecom Italia si presenta a 0,2194 euro, con un vantaggio dello 0,55% e oltre 115 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 197 milioni.

Telecom Italia: intervista al Ceo Labriola

Telecom Italia finisce sotto la lente dopo che il Corriere della Sera di domenica ha riportato un’ampia intervista al CEO della società, Pietro Labriola.

Gli analisti di Equita SIM hanno raccolto in una nota gli spunti principali, evidenziando in primis che il ritorno del domestico alla crescita dopo 22 trimestri, il rifinanziamento del gruppo in un contesto di tassi sfidante e la cessione della rete per riportare la struttura finanziaria su livelli adeguati, sono i tre obiettivi strategici realizzati in questo biennio.

Telecom: focus su cessione NetCo

Sulla cessione di NetCo il closing è previsto tra giugno e luglio e non si vedono elementi di rischio nel MSA, ossia il contratto di servizio tra ServCo e NetCo.

Post cessione il gruppo rimarrà ampiamente infrastrutturato, con backbone, rete mobile e la più ampia infrastruttura di Data Center (16) sul territorio, e con una maggiore libertà di azione per mettere a frutto la propria infrastruttura e il proprio posizionamento.

In particolare nel segmento Corporate/PA grazie al fatto di non essere più verticalmente integrato.

Telecom Italia e il rinnovo del Cda

In merito al rinnovo del CdA nell’assemblea del 23 aprile, l’AD Labriola sottolinea di aver fatto, insieme al CdA uscente e con il supporto delle istituzioni, tutto quanto possibile per arrivare al completamento di un’operazione essenziale per il gruppo come la cessione di NetCo.

Il manager auspica poi il ritorno di Vivendi in consiglio in modo che possa dare il proprio contributo.

Telecom Italia: altri spunti dalla stampa

Equita SIM intanto segnala pochi spunti dagli altri articoli di stampa del weekend. Corriere Economia evidenzia la possibilità che il governo sostenga il settore con un intervento sull’energia, a cui è legato anche uno degli earn-out negoziati con KKR fino a 400 milioni di euro, ma sottolinea anche la difficoltà del governo di reperire le risorse per finanziare l’intervento.

Gli analisti della SIM milanese non vedono quindi al momento messaggi più chiari sulle chance di implementazione dell’iniziativa.

Affari & Finanza segnala le preoccupazioni del mercato sul fatto che l’operazione NetCo possa avere tempi più lunghi.

Telecom Italia: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM pensano che ci sia valore inespresso nei prezzi di oggi di Telecom Italia, vista una somma delle parti che porta a 35 centesimi di euro, includendo 3 centesimi dal 20% degli earn-out, e con 27 centesimi rappresentati da TIM Brazil e Inwit.

Gli esperti ritengono che il rinnovo del CdA e la chiusura della cessione di NetCo siano i due catalizzatori più importanti dei prossimi mesi per far emergere questo valore, in quanto potranno dare visibilità alla sostenibilità finanziaria del gruppo e alla governance.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM, che su Telecom Italia ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,35 euro.