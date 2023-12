Telecom ancora in calo. Ecco cosa ha detto l’AD di Fastweb

Telecom Italia in rosso per la seconda seduta di fila, con il focus sulle dichiarazioni del numero uno di Fastweb.

A dispetto dell’andamento piatto del Ftse Mib, che rimane inchiodato sulla parità, la seduta odierna prosegue in calo per Telecom Italia.

Telecom Italia in ribasso anche oggi

Il titolo, dopo aver avviato la settimana ieri con un ribasso di quasi un punto percentuale, propone oggi un copione simile.

Negli ultimi minuti, Telecom Italia viene fotografato a 0,2608 euro, con un calo dello 0,95% e oltre 50 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 165 milioni.

Telecom: l’intervista al CEO di Fastweb

Il titolo è finito sotto la lente sulla scia di un’intervista al CEO di Fastweb, Walter Renna.

Gli analisti di Equita SIM hanno raccolto in una nota gli spunti più interessanti, segnalando che Fastweb sta investendo nella capacità computazionale di Nvidia per fornire a partire dalla seconda metà del 2024 servizi di Intelligenza Artificale.

Si tratta di un mercato che in Italia oggi vale 600 milioni di euro e che potrà arrivare a 2 miliardi in 5 anni, con tutte le garanzie offerte da una gestione del dato interamente italiana.

Questi servizi supporteranno la crescita del business corporate, oggi pari già al 50% dei ricavi del gruppo.

Nel corso dell’intervista non è stato rilasciato alcun commento sul consolidamento del mercato. Si chiede però un sostegno pubblico per incentivare la migrazione da rame a fibra a favore degli operatori e non dei clienti.

Il management di Fastweb valuterà se rimanere in NetCo, in funzione del tipo di governance che è in discussione con KKR.

Fastweb disponibile a trovare soluzione per gara PSN

Infine, il gruppo è disponibile a trovare una soluzione relativa alla gara per il PSN, che ha visto il Consiglio di Stato dare ragione a Fastweb-Aruba contro l’assegnazione della gara al consorzio di TIM-Leonardo-CDP Equity e Sogei.

Secondo il CEO Renna, sono in discussione varie opzioni, compreso il subentro nel PSN.

Su questo punto, Equita SIM ricorda che Telecom Italia aveva segnalato invece un

rischio marginale nella recente call, legato a un indennizzo da riconoscere da parte del governo al consorzio Fastweb-Aruba.

La SIM milanese non cambia idea su Telecom Italia e ribadisce la sua view bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.