Anche la seduta odierna è vissuta in positivo da Telecom Italia che, dopo aver guadagnato quasi due punti percentuali venerdì scorso, continua a spingersi in avanti oggi.

Telecom Italia in rialzo anche oggi

Il titolo negli ultimi minuti si presenta a 0,2214 euro, con un vantaggio dello 0,64% e quai 33 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 92,5 milioni.

Telecom Italia resta sotto la lente sulla scia dei conti del secondo trimestre diffusi la scora settimana e accompagnati da una revisione della guidance sull'Ebitda 2022.

Telecom: l'intervista al CEO. Ecco cosa serve per far salire il titolo

Intanto il titolo catalizza l'attenzione del mercato dopo l'intervista al CEO del gruppo, apparsa sul Corriere della Sera di domenica.

Gli analisti di Equita SIM hanno riportato in una nota gli spunti principali, evidenziando che l'AD Pietro Labriola è consapevole che l’azienda deve costruirsi un track record sulla capacità di consegnare i target di piano, trimestre dopo trimestre, per vedere una rivalutazione del titolo.

Il manager ricorda altresì che la revisione della guidance appena realizzata deriva per intero dai trend del mercato domestico.

Telecom Italia: focus sulla rete

Sul tema rete, Labriola ribadisce che l’opzione che crea più valore è l’intesa con Open Fiber, ma che è necessario avere in ogni caso un piano B.

Il CEO ritiene che la crisi di Governo non modifichi la visione comune sull’opportunità del progetto, lasciando cadere la domanda del giornalista in merito alle valutazioni espresse da Vivendi sulla rete.

Labriola nel corso dell'intervista rivendica il lavoro fatto dal team in questi mesi, dal memorandum of understanding sulla rete unica, alla definizione del piano di delayering (rifocalizzazione delle business unit), alla rinegoziazione con DaZN, miglior compromesso possibile per uscire dalla logica dell’esclusiva, al closing del deal con OI in Brasile.

Telecom: cosa ha detto l'AD su Enterprise e Consumer

L'AD di Telecom Italia vede Enterprise, la divisione dedicata alle grandi aziende e alla pubblica amministrazione, come il fiore all’occhiello del gruppo, grazie allo sviluppo di Cloud, cybersecurity, Internet of Things e alla struttura più visibile del business, con il 60% dei ricavi contrattualizzati fino al 2025.

Infine, il manager intende stabilizzare e rendere un riferimento per il mercato la divisione Consumer, su cui è forte la pressione per la guerra di prezzi.

Telecom Italia al vaglio di Equita SIM e di Barclays

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’intervista evidenzia la necessità di procedere passo passo nella realizzazione del piano, molto articolato e complesso.

A detta degli esperti, la rete unica rimane l’elemento del piano strategicamente più rilevante, in quanto valorizza al meglio l’asset rete e consentirebbe di ripristinare una solida posizione finanziaria per il gruppo.

Sul dossier, Equita SIM vede una fase di incertezza legata alla crisi di governo, anche se non ha riscontrato posizioni nettamente avverse al progetto.

In attesa di novità, gli analisti mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Cauti anche i colleghi di Barclays che sul titolo hanno un rating "equalweight", confermato dopo i conti trimestrali migliori delle attese, e la positiva revisione al rialzo della guidance.

Gli analisti di Barclays credono che una separazione di NetCo e un deal con Open Fiber siano la chiave per assicurare l'equity value della società.