Telecom Italia torna indietro dopo due sessioni in forte rialzo: a dominare la scena sono sempre le indiscrezioni. Ecco i temi hot.

La seduta odierna sta imponendo una battuta d'arresto anche per Telecom Italia che dopo due giornate consecutive in rally, cede il passo alle vendite.

Telecom Italia in rosso dopo due sedute in forte rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo di quasi il 4%, oggi ha imboccato da subito la via del ribasso.

Complice anche la negativa intonazione del mercato, Telecom Italia si presenta a 0,2684 euro, con una flessione dell'1% e oltre 30,5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 191 milioni.

Telecom Italia: discussioni tra Vodafone e 3

Telecom Italia, come detto prima, non sfugge alle vendite che stanno interessando il Ftse Mib, rispetto al quale però mostra maggiore forza relativa.

Il titolo finisce sotto la lente sulla scia di alcune indiscrezioni ripotate dal Financial Times, che parla di discussioni avviate tra Vodafone e 3 per aggregare le attività nel Regno Unito.

Il deal aggregherebbe il terzo e quarto operatore mobile nel Regno Unito, andando a costituire il primo operatore per quota di mercato.

Equita SIM evidenzia che non viene chiarito come sarebbe strutturato il deal: se realizzato, sarebbe un caso molto interessante per testare l’attitudine del regolatore, visto che nel 2016 un analogo tentativo di consolidamento 4 a 3 venne bloccato dal regolatore europeo.

Telecom Italia: risvolti positivi da accordo in UK

La lettura traversale per Telecom Italia sarebbe potenzialmente positiva, perché una combinazione della ServCo o della ConsumerCo dell'ex monopolista con un altro operatore, Equita SIM pensa a Iliad, potrebbe ridurre il livello di pressione competitiva sul mercato e permettere di valorizzare questa parte di business che oggi è quella che sta maggiormente soffrendo.

Nella valutazione di Equita SIM, la ConsumerCo di Telecom Italia è implicitamente valutata meno di 4 volte il multiplo enterprise value/EBITDA 2022 e comprende tutte le attività sia fisso che mobile.

In attesa di novità gli analisti della SIM milanese mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom: oggi Cda di FiberCop

Intanto per oggi, stando alle indicazioni del Sole 24 Ore, è prevista una riunione del Cda di FiberCop, ma difficilmente si dovrebbe approdare a un via libera all'accordo tra quest'ultima e Open Fiber nelle aree bianche.

E' probabile che si arrivi alla firma il 30 maggio: a far dilatare i tempi contribuisce indubbiamente la posizione del fondo KKR che continua a esprimere dubbi sull'operazione.

Telecom Italia e Open Fiber avrebbero raggiunto un accordo su un prezzo di 190 milioni di euro da pagare in sei anni, ma il fondo statunitense vorrebbe una cifra più alta pari a 310 milioni di euro.

Telecom Italia: a fine mese MoU con CDP su rete unica?

Quanto invece al memorandum of understanding tra Telecom Italia e CDP sulla rete unica, lo stesso dovrebbe seguire un percorso indipendente.

Secondo quanto scrive oggi Milano Finanza, l'accordo dovrebbe essere in dirittura d'arrivo e la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per sbloccare l'intesa.