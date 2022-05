Anche quest'ultima seduta della settimana prosegue in positivo per Telecom Italia che, dopo ave guadagnato oltre un punto percentuale ieri, si spinge ancora in avanti oggi.

Telecom Italia in rialzo anche oggi

Il titolo negli ultimi minuti si presenta a 0,2749 euro, con un vantaggio dello 0,77% e oltre 31 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 191 milioni.

Telecom: rumor su difficoltà con KKR per definizione MoU

Telecom Italia resta sotto la lente sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa.

Milano Finanza segnala alcune difficoltà nella definizione del memorandum of understanding che dovrebbe essere portato all’approvazione del CdA del 26 maggio.

Le obiezioni sarebbero state sollevate da KKR, coinvolto, così come Macquarie, nella fase finale delle negoziazioni, quando i legali parevano ormai al lavoro sulla definizione dei dettagli.

Equita SIM evidenzia che in realtà, sempre secondo lo stesso articolo, i problemi sarebbero già stati superati.

Telecom: focus sui risultati di Iliad

Intanto, Telecom Italia resta sotto la lente dopo che Iliad ha riportato oggi per il mercato italiano: +320mila clienti mobili, leggermente sopra le attese degli analisti fissate a 300mia.

Non sono state date indicazioni invece sui clienti fissi, un segnale secondo Equita SIM che la campagna potrebbe non essere stata di particolare successo come era accaduto invece nel mobile, e come si deduce dai dati di Vodafone e Telecom Italia nel fisso che non hanno evidenziato particolari deflussi di clienti.

La nota diffusa da Iliad commenta il contesto competitivo ancora molto accesso. I ricavi italiani sono stati pari a 214 milioni di euro contro i 223 milioni previsti, con una crescita del 13,9% anno su anno e un rialzo dell'1% trimestre su trimestre.

L’EBITDA after lease è stato positivo per 40 milioni di euro, mentre i capex sono cresciuti anno su anno a 94 milioni, mantenendo quindi EBITDA after lease-CAPEX in territorio negativo.

Telecom Italia: la view di Equita SIM

In attesa di novità gli analisti di Equita SIM mantengono immutata la loro view su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.