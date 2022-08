Telecom Italia recupera dopo l'affondo di ieri e dopo cinque sedute in rosso: ecco cosa ha fatto il CEO Labriola e cosa ne pensano gli analisti.

La seduta odierna prosegue in recupero per Telecom Italia che, pur avendo ritracciato dai top intraday, si mantiene in territorio positivo, mostrando un po' più di forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia recupera dopo 5 cali di fila

Il titolo, reduce da ben cinque sedute consecutive in ribasso, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un affondo di oltre quattro punti percentuali, oggi da subito ha imboccato la via dei guadagni.

Nel corso della mattinata Telecom Italia è arrivato a toccare un massimo a 0,2142 euro, da cui però ha ripiegato.

negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,2108 euro, con un rialzo dell'1,79% e oltre 67 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 96 milioni.

Telecom Italia: l'AD Labriola acquista 1 mln di azioni

Telecom Italia risale la china, in primis grazie ad una reazione puramente tecnica, dopo gli affondi delle ultime sedute che hanno portato i corsi a un passo dai minimi storici toccati lo scorso 27 luglio a 0,2015 euro.

A dare sostegno al titolo contribuisce anche l'ultima mossa dell'AD del gruppo, Pietro Labriola, che ieri ha acquistato 1 milione di azioni Telecom Italia.

Lo shopping è avvenuto al prezzo di 0,2084 euro per un esborso complessivo di 208.400 euro.

Una mossa che il mercato legge come un'iniezione di fiducia da parte del management nelle potenzialità di Telecom Italia, oltre a essere un chiaro segnale del fatto che il titolo è largamente sottovalutato alle quotazioni correnti.

Telecom Italia: Intesa Sanpaolo commenta lo shopping del CEO

Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, lo shopping da parte dell'AD conferma l'impegno del management all'esecuzione della ristrutturazione del gruppo e del piano di break-up per sprigionare pienamente il valore degli asset.

Gli esperti fanno notare che questo piano è condizionato da vari temi, quali le perduranti pressioni competitive e il processo per raggiungere un deal sulla rete unica con Open Fiber.