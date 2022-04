Telecom Italia in rosso per la sesta seduta di fila, per nulla aiutato dalle indiscrezioni di stampa. Ecco alcune dichiarazioni del CEO Labriola.

A Piazza Affari non accenna a fermarsi la caduta di Telecom Italia che anche oggi perde terreno, scendendo per la sesta seduta consecutiva.

Telecom Italia in ribasso per la sesta seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un affondo di quasi quattro punti e mezzo percentuali, oggi viaggia in rosso del 2,33% a 0,2803 euro, con oltre 35 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 186 milioni.

Telecom: rumor su colloqui con CDP per arrivare a MoU su rete unica

Telecom Italia risente della negativa intonazione del mercato e mostra anche oggi maggiore debolezza rispetto al Ftse Mib, non riuscendo a trovare alcun sostegno nelle ultime indicazioni di stampa.

Il Sole 24 Ore di sabato ha riportato alcune indiscrezioni in merito ai progressi dei negoziati tra Telecom Italia e CDP per arrivare alla firma di un memorandum of understanding sul tema rete unica entro fine aprile, come era stato prospettato in un comunicato a inizio mese.

L’articolo non fornisce elementi quantitativi, non parla quindi di concambi, ipotesi di struttura dell’operazione e perimetro, ma indica che le discussioni stanno progredendo, pur tra qualche tensione.

Telecom: domani Ca di FiberCop? La view di Equita SIM

Equita SIM evidenzia inoltre che domani sarebbe poi previsto, sempre secondo l’articolo, un CdA di FiberCop per analizzare e formalizzare le ipotesi di sinergie evidenziate dall’analisi dei consulenti.

In attesa di novità, gli analisti della SIM milanese non cambiano idea su Telecom Italia e ribadiscono la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 0,43 euro.

Telecom: con acquisizione asset Oi sinergie fino a 3,96 mld di dollari

A tenere alta l'attenzione sul titolo sono intanto alcune indicazioni relative alla controllata brasiliana dell'ex monopolista italiano.

Nella giornata di ieri TIM Brasil ha diffuso una nota nella quale ha spiegato che l'acquisizione di parte delle attività sul mobile di Oi in terra carica permetterà di realizzare sinergie fino a un totale di 3,96 miliardi di dollari.

La controllata brasiliana di Telecom Italia ritiene che quasi la metà di queste sinergie dovrebbe essere realizzata entro il 2030.

Telecom: l'AD Labriola parla di TIM Brasil

Rimanendo sempre in Brasile, nell'ambito di un'intervista rilasciata a Milano Finanza e apparsa sul quotidiano sabato scorso, l'AD di Telecom Italia, Pietro Labriola, ha dichiarato che "l'acquisto di Oi è un ottimo affare per il gruppo da lui guidato, che riuscirà a crescere in Brasile.

Al tempo stesso è anche il riconoscimento che il governo brasiliano ha fatto una scelta politica e industriale per garantire gli investimenti in infrastruttura nel tempo".

Il manager ha altresì spiegato che l'acquisto degli asset di Oi, per Telecom Italia "implicherà crescere in termini di quote, contribuirà alla generazione di cassa del gruppo e alla riduzione del debito.

Oggi Tim Brasil vale in borsa sette miliardi di dollari, mentre a Piazza Affari l'intero gruppo, che include anche il 67% della controllata brasiliana, vale 6,4 miliardi di euro.