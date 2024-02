Telecom risale: spunti su vari fronti. Per i broker è buy

Telecom Italia in positivo dopo quattro sessioni in calo, sulla scia di alcuni rumor e non solo.

Ultima seduta della settimana all’insegna del recupero per Telecom Italia che, dopo quattro giornate consecutive in calo ritrova la retta via.

Telecom Italia risale dopo 4 cali

Il titolo, dopo essersi lasciato alle spalle la sessione di ieri con un ribasso di oltre un punto percentuale, oggi da subito ha imboccato la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti, Telecom Italia viene fotografato a 0,268 euro, con un rialzo dell'1,17% e oltre 72 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 141 milioni.

Telecom: rumor su incontro Labriola-dePuyfontaine

Ieri, secondo quanto riportato da Reuters, si sarebbe tenuto a Parigi un incontro tra il CEO di Telecom Italia, Pietro Labriola, e il CEO di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Non sono riportati spunti dall’incontro, definito da fonti interpellate da Reuters, “positivo”.

Secondo gli analisti di Equita SIM, un allentamento delle tensioni nella governance sarebbe un elemento di forte supporto per il titolo che sconta oggi le incertezze legate a questo tema.

Telecom: pochi spunti dalla calla Fastweb

Pochi spunti ieri dalla call di Swisscom sul tema del consolidamento in Italia: il CEO ha ribadito l’impegno del gruppo a Fastweb e all’Italia, ma non ha voluto commentare sul tema del consolidamento.

Il gruppo ha indicato come il contesto del mercato italiano rimanga molto competitivo, come sottolineato anche da Vodafone in occasione dei risultati.

Telecom: incontro tra Ministri su Open Fiber

Il Sole 24 ore ha, infine, riportato di un incontro mercoledì tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giorgetti, il Ministro delle Imprese, Urso, e Butti, sottosegretario alla presidenza del consiglio, per discutere le criticità di Open Fiber nell’esecuzione delle gare per le aree grigie e per le aree bianche.

Telecom: la view di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che la situazione rimane complessa, viste le difficoltà di intervenire sulla rimodulazione dei progetti del PNRR, sia come tempistiche che come fondi assegnati alle gare.

Questo tema riguarda principalmente NetCo e quindi solo indirettamente Telecom Italia post cessione di NetCo, se non per l’importante opzione legata all’earn-out di TIM in caso di aggregazione tra NetCo e Open Fiber.

In attesa di novità, Equita SIM mantiene una view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.

Telecom Italia al vaglio di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo, che ha riavviato la copertura con un rating “buy” e un target price a 0,4 euro.

Secondo gli analisti, Telecom Italia si torva in un frangente critico in cui tutte le parti coinvolte hanno poche alternative rispetto alla separazione della rete.

A questo punto l'operazione è vitale per la fattibilità finanziaria di Telecom Italia e allo stesso tempo potrebbe sprigionare il potenziale di upside della somma delle parti.