A dispetto dell'andamento positivo mostrato dal Ftse Mib, diverse blue chip oggi calano in controtendenza.

Telecom Italia scende per la terza seduta di fila

Tra le altre segnaliamo anche Telecom Italia che, dopo aver ceduto oltre due punti e mezzo percentuali ieri, oggi arretra per la terza sessione di fila.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,2238 euro, con un ribasso dello 0,84% e oltre 50 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 94 milioni.

Telecom: incertezza in vista delle elezioni. Il piano di Fratelli d'Italia

A pesare sull'andamento di Telecom Italia è anche l'incertezza legata alle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre e ai possibili scenari che si andranno a delineare in seguito per l'ex monopolista italiano.

Già nei giorni scorsi sono circolati dei rumor secondo cui Fratelli d'Italia, il partito indicato come favorito alla prossima tornata elettorale, avrebbe un piano per la telefonia.

Nel dettaglio, l'idea sarebbe quella di un'OPA lanciata da CDP su Telecom Italia che sarà così delistata da Piazza Affari, cui farebbe seguito la cessione di TIM Brasil e dell'area retail fisso e mobile.

Telecom: per Giorgia Meloni la rete deve essere pubblica

Proprio quest'oggi, parlando ai microfoni di Radio24, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha dichiarato: "la rete unica deve essere di proprietà pubblica, non verticalmente integrata.

Bisogna scorporare la proprietà della rete che non può essere privata, come non lo è da nessuna parte, per un fatto di sicurezza nazionale e tutela dell'interesse nazionale".

La Meloni, in merito al progetto di cui ha parlato Bloomberg nei giorni scorsi, non ha voluto forti alcun dettaglio, spiegando che "si tratta di un dossier molto delicato e quando si interviene su queste materie durante una campagna elettorale bisogna essere molto prudenti".

Intanto l'incertezza resta per Telecom Italia in attesa di vedere quale sarà il nuovo Governo che guiderà l'Italia e quali i suoi piani per la telefonia e in particolare per l'ex monopolista.

Telecom: Jefferies ragiona sul voto del 25 settembre. Quali scenari?

Un tema hot che è oggetto di riflessione anche da parte di Jefferies, i cui analisti hanno diffuso una nota nella quale hanno evidenziato che pe Telecom Italia l'overhang elettorale non dovrebbe distrarre dall'intento strategico positivo.

Con le elezioni politiche del 25 settembre si potrebbe assistere alla nascita di un Governo che si opponga a una transazione che consenta ai soci di Telecom Italia di monetizzare la rete a un valore equo.

Come abbiamo visto prima, Fratelli d'Italia ha in animo una nazionalizzazione del gruppo telefonico, per quanto questa mossa non sia quella preferita per gli azionisti.

Telecom: nazionalizzazione è una valida alternativa

Jefferies però fa notare che in un contesto in cui Telecom Italia non riesce a monetizzare asset e a cambiare passo sul free cash flow, la nazionalizzazione potrebbe essere una valida alternativa, offrendo al contempo uno scudo dal rischio di medio termine di credit default.

Telecom Italia: Jefferies conferma il buy e taglia il target price

In attesa di novità, gli analisti di Jefferies mantengono fermo il rating "buy" su Telecom Italia, con un prezzo obiettivo ridotto da 0,44 a 0,34 euro, valore che offre un potenziale di upside di oltre il 51% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.