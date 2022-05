Telecom Italia poco sopra la parità all'indomani del Cda cui non è seguito una nota ufficiale. I rumor parlano di una firma imminente per l'MoU. Quali scenari?

Al pari di quanto accade per il Ftse Mib, anche la seduta odierna prosegue in lieve rialzo per Telecom Italia che si muove in linea con l'indice di riferimento, senza tuttavia registrare movimenti degni di nota.

Telecom Italia sale ancora in linea con il Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre un punto e mezzo percentuale, oggi sale per la terza seduta di fila.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2801 euro, con un rialzo dello 0,25% e oltre 35 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 188 milioni.

Telecom Italia: nessun comunicato dopo il Cda di ieri

Telecom Italia non registra movimenti di rilievo all'indomani della riunione del Cda, al termine della quale non ci sono stati comunicati ufficiali.

Il Messaggero riporta però che l’intesa sarebbe ormai stata raggiunta e che la lettera d’intenti tra Telecom Italia, CDP, KKR e Macquarie sarà firmata a breve.

Telecom: rumor su MoU. L'intesa sarebbe vicina

Secondo quanto scrive Milano Finanza, le prossime 72 ore potrebbero essere decisive e dopo un intenso lavoro nel weekend non si esclude che la tanto attesa firma possa arrivare nei primi giorni della prossima settimana.

Anche il Sole24ore riporta messaggi di una certa confidenza sul fatto che si possa arrivare al memorandum of understanding in tempi celeri, forse già nella prossima settimana, secondo l’articolo.

Il quotidiano di Confindustria sottolinea però gli elementi non banali che dovranno essere definiti una volta siglato il memorandum of understanding, dall’esatto perimetro degli asset, alle valutazioni e alla governance della società.

Sulla struttura dell’operazione, secondo il Sole 24 Ore, Telecom Italia sarebbe orientata a preferire la vendita del controllo di NetCo piuttosto che il demerger.



In questo modo infatti i proventi andrebbero ad abbattere il debito di gruppo, i tempi sarebbero più rapidi e si eliminerebbe il rischio degli azionisti di risparmio, che potrebbero porre un veto se venisse fatto un demerger costruendo una NetCo di sole azioni ordinarie.

Telecom: focus su cessione controllo NetCo

Secondo Equita SIM, per valutare lo scenario di una cessione del controllo di NetCo, diventa cruciale capire le valutazioni dell’asset, che al momento non sono ancora trapelate, così come la quantità di debito che potrà essere allocata a NetCo.

Telecom Italia al vaglio di Equita SIM

Nella loro somma delle parti, gli analisti di Equita SIM attribuiscono un enterprise value di NetCo, pre-sinergie, di 21 miliardi di euro, circa 9 volte il multiplo enterprise value/EBITDA, e ipotizzano 1 miliardo di euro di sinergie, un valore ben inferiore ai 4,5-5 miliardi indicati dalla stampa, ma da capire su quale proiezione di capex combined.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.