Mattinata a passo di gambero per Telecom Italia che dopo una buona partenza non è riuscito a confermarsi sulla retta via, cambiando direzione di marcia.

Telecom Italia frena dopo rialzo iniziale

Dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un lieve rialzo dello 0,23%, oggi ha allungato inizialmente il passo, salvo poi tornare indietro, complice anche l'inversione di rotta accusata dal Ftse Mib.

Mentre scriviamo, Telecom Italia si presenta a 0,2607 euro, con un frazionale calo dello 0,08% e oltre 17 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 118 milioni.

Telecom: rumor su MoU firmato a fine maggio

Il titolo oggi è tornato sotto i riflettori sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Il Messaggero ha avuto accesso al memorandum of understanding siglato da TIM, Open Fiber, CDP, Macquarie e KKR e riporta alcuni elementi salienti dell’accordo.

In una nota diffusa questa mattina, Equita SIM sintetizza che l’operazione avverrà tramite separazione delle attività wholesale di Telecom Italia da realizzare attraverso un’operazione societaria da definire (conferimento, scissione).

Prevista inoltre l'assegnazione a NetCo delle attività di gestione della rete TIM e delle attività wholesale, incluso il 58% di FiberCop, la quota in Sparkle, alcune attività di Telsy, la partecipazione nel Polo Strategico Nazionale e forse gli apparati attivi del backbone..

L'operazione avverrà inoltre tramite integrazione NetCo-Open Fiber, con controllo in capo a CDP e governance da negoziare in buona fede e coerente con l’attuale governance di Open Fiber e FiberCop.

La valutazione degli asset sarà basata su prospettive economico-patrimoniali, anche in termini di ricavi, costi e investimenti prospettici.

I tempi prevedono lo scambio di tutte le informazioni necessarie per definire l’operazione entro 20 giorni dalla sigla del MoU, avvenuta il 20 giugno, e la definizione della struttura dell’operazione entro 45 giorni, con termine quindi il 5 agosto, con la possibilità che in quella data venga presentata un’offerta non vincolante per NetCo.

Seguirà la due diligence e la presentazione di un’offerta vincolante entro il 31 ottobre, mentre l'approvazione dell’assemblea TIM è prevista entro dicembre.

Telecom Italia: le novità segnalate da Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che le novità sono: l’inclusione di alcuni asset di Telsy e dell’eventuale stake nel Polo Strategico Nazionale.

Si tratta di elementi che dovrebbero rendere più contendibile la ServCo, concentrando in NetCo gli asset rilevanti per la sicurezza nazionale e che secondo gli analisti non dovrebbero modificare sostanzialmente il valore di NetCo.

Un'altra novità segnalata da Equita SIM è la tempistica più precisa rispetto a quanto comunicato con il memorandum of understanding.

Secondo gli analisti di Equita SIM non si tratta quindi di elementi price sensitive.

Sul tema della cessione completa, l’articolo parla di "possibilità", per cui ad oggi non sembra esserci una decisione condivisa.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.