Telecom Italia resta sotto la lente sulla scia delle indicazioni di stampa relative all'offerta non vincolante per la rete unica. La view degli analisti.

La seduta odierna prosegue in calo per Telecom Italia che rivede il segno meno dopo due giornate consecutive in positivo.

Il titolo non più tardi di ieri è salito di quasi un punto percentuale e oggi ha anche tentato di allungare ancora il passo, fallendo però nel suo intento.

Telecom Italia frena dopo due sedute in rialzo

Dopo aver toccato un top intraday a 0,2124 euro, Telecom Italia ha avviato un movimento a passo di gambero, presentandosi negli ultimi minutia 0,209 euro, con un calo dello 0,57% e oltre 52 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 97 milioni.

Telecom Italia: ipotesi sui tempo per l'offerta non vincolante

Telecom Italia finisce otto la lente sulla scia delle indicazioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 Ore, che discute dei possibili tempi per l’attuazione dell’Memorandum of Understanding siglato a maggio sulla rete unica tra TIM, Open Fiber, CDP, KKR e Macquarie.

Secondo l’articolo il progetto sta proseguendo e dovrebbe portare nel giro di un paio di settimane alla presentazione di un’offerta non vincolante, per poi completare il processo con un’offerta vincolante entro fine ottobre, come da accordi originari.

Telecom Italia: la posizione di Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia, partito favorito alle prossime elezioni politiche, stando agl ultimi sondaggi, sarebbe però contrario alla presentazione dell’offerta non vincolante in questi tempi.

Inoltre, l’articolo del Sole 24 Ore ricorda l’ipotesi emersa nei giorni scorsi di un progetto alternativo portato avanti da Fratelli d'Italia, relativo a una possibile OPA su TIM da parte di CDP.

Il quotidiano segnala però come il progetto appaia difficilmente realizzabile secondo molti osservatori, se portato avanti direttamente da CDP.

Il punto dirimente, secondo l’articolo, rimane la differenza di valutazioni tra CDP e Vivendi, con la prima non disposta a salire oltre 21-25 miliardi di euro e la seconda che valuta la rete nel range 31-34 miliardi di euro.

Telecom Italia in attesa delle elezioni. La view di Equita

Gli analisti di Equita SIM ritengono che, al di là della tempistica dell’offerta non vincolante, occorrerà attendere l’esito delle elezioni per avere un quadro più chiaro su tempi e modi della rete unica.

In attesa di novità, la SIM milanese non cambia idea su Telecom Italia e mantiene invariato il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.