Telecom Italia è salito per la terza seduta di fila: per gli analisti migliora la visibilità sugli asset domestici.

Chiusura positiva anche oggi per Telecom Italia che ha terminato gli scambi in rialzo per la terza sessione consecutiva.

Telecom Italia in rialzo per la terza seduta di fila

Il titolo, dopo aver guadagnato poco più di un punto percentuale ieri, si è mostrato un po' più cauto oggi, terminando gli scambi a 0,2589 euro, con un vantaggio dello 0,74% e quasi 84 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 90 milioni.

Telecom Italia: focus su NetCo, Enterprise e Consumer

Telecom Italia è rimasto sotto i riflettori all'indomani del Capital Markets Day, in occasione del quale sono stati forniti maggiori dettagli sui piani riguardanti la rete e la società di servizi.

Parlando dei trend strategici, Equita SIM evidenzia che per l'asset NetCo è stato alzato il target di copertura FTTH a 16 milioni di case al 2028, alzando gli investimenti a 2,2 miliardi di euro al 2025 e livelli simili al 2023-24.

I ricavi sono visti sui livelli correnti grazie a mix e inflazione che compensano il calo dei volumi.

L'Ebitda after lease 2021 è stato ridotto a 2 miliardi per una maggiore allocazione di personale e in leggero calo nel 2022-2023 e in forte recupero nel medio termine per riduzione di costi con la migrazione a FTTH.

Quanto all'Enterprise, i ricavi sono spinti da digitalizzazione della pubblica amministrazione e dall'offerta commerciale integrata.

L'asset consumer è una storia di ristrutturazione, mantenendo disciplina sui prezzi e intervenendo sui costi con crescita dell’EBITDA nel 2023 e del fatturato nel 2024.

Non sono state date guidance aggiornate, rimandando ai risultati del 3 agosto per la discussione del trading corrente, anche se il CEO ha segnalato che i risultati evidenzieranno il lavoro fatto in termini di costi.

Su NetCo, l'AD di Telecom Italia conferma che un deal ideale è la cessione in toto a Open Fiber.

Il piano B prevede cessione di minoranze in NetCo ed Enterprise e altri asset, ma agli analisti di Equita SIM non sembra che risolva l’eccesso di leva del gruppo.

Telecom Italia al vaglio di Equita SIM

La SIM milanese conferma le stime domestiche/consolidate di conto economico e vede invece crescere le spese per investimenti, anche se principalmente su NetCo e per larga parte finanziati da fondi PNRR.

In termini valutativi, gli analisti di Equita SIM hanno ridotto il valore della rete per il minore EBITDA allocato a NetCo, compensato dalle maggiori sinergie ottenibili dalla copertura delle aree grigie non incluse nel PNRR e dal maggiore EBITDA in ServCo.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.