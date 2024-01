Telecom frena dopo euforia iniziale. Le news dalla politica

Telecom Italia sotto la lente dopo che il Governo ha dato il via libera alla cessione di9 NetCo al consorzio guidato da KKR.

Furia francese e ritirata spagnola per Telecom Italia, che oggi ha regalato emozioni nella prima parte della seduta, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Telecom Italia frena dopo corsa iniziale

Già ieri il titolo aveva ritrovato il segno più, salendo di oltre mezzo punto percentuale dopo ben sei giornate consecutive in calo.

Quest’oggi Telecom Italia ha avviato gli scambi in salita ed è arrivato a toccare un massimo intraday a 0,292 euro, con un rally di circa tre punti percentuali.

Da questo top si è avuto un ripiegamento che vede ora il titolo passare di mano a 0,2847 euro, con un lieve rialzo dello 0,46% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 174 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 151 milioni.

Telecom Italia: ok Governo a cessione NetCo

Telecom Italia vive una seduta all’insegna della volatilità, dopo che l’ex monopolista italiano ha comunicato oggi di aver ricevuto l’ok da parte del Governo sulla cessione di NetCo al consorzio guidato da KKR in relazione al tema del Golden Power. L’autorizzazione prevede prescrizioni che accolgono gli impegni formulati dalle parti.

Come si legge nella nota diffusa da Telecom Italia questa mattina, il provvedimento autorizzativo, con il quale il Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali nella sola forma delle prescrizioni, ha fatto propri gli impegni presentati nel corso del procedimento. Si tratta di impegni ritenuti dal Governo pienamente idonei a garantire la tutela degli interessi strategici connessi agli asset oggetto dell’operazione.

In una nota, Palazzo Chigi ha evidenziato: “Il via libera con prescrizioni da parte del Governo italiano alla vendita della rete TIM al fondo infrastrutturale statunitense Kkr rappresenta un ulteriore e fondamentale step nell’operazione di acquisizione di NetCo, a tutela dell’interesse nazionale e a garanzia del controllo statale sugli asset strategici della rete primaria di telecomunicazione.

Secondo gli analisti di Equita SIM si tratta di una notizia attesa, ma in ogni caso positiva, in quanto era una delle condizioni per il closing e segnaletica dell’impegno del governo sull’operazione.

In attesa di novità, gli esperti della SIM milanese non cambiano idea su Telecom Italia, ribadendo la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.

Da ricordare, intanto, che oggi è prevista una riunione del comitato nomine della società, alla vigilia del Cda che sarà chiamato domani ad avviare la pratica per il rinnovo del Cda, in vista dell’assemblea degli azionisti già fissata per il 23 aprile prossimo.