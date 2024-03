Telecom: rialzo continua. Focus su NetCo e annuncio Swisscom

Telecom Italia in guadagno per la terza seduta di fila, sulla scia delle dichiarazioni di un portavoce di KKR e del Ministro Urso.

Anche quest’ultima seduta della settimana è vissuta in positivo da Telecom Italia, che guadagna terreno per la terza giornata di fila.

Telecom Italia sale per la terza seduta consecutiva

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di circa tre punti e mezzo percentuali, anche oggi sta calamitando gli acquisti, mostrando più forza relativa del Ftse Mib.

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,2238 euro, con un vantaggio dell’1,87% e volumi di scambio molto vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 322 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 192 milioni.

Telecom Italia: visibilità da più parti sulla chiusura di NetCo

Telecom Italia resta sotto la lente dopo che un portavoce di KKR ha commentato ieri in merito al processo di approvazione del deal NetCo, ribadendo che le interlocuzioni con l’Unione Europea sono in pieno svolgimento e che le parti continuano a lavorare per il closing entro l’estate.

KKR, secondo il Sole 24 Ore, avrebbe completato da qualche giorno le risposte al questionario ricevuto dall’Unione Europea e, se non arriveranno altre richieste, la notifica dovrebbe essere presentata entro fine mese, con 25 giorni lavorativi poi da parte dell’UE per la decisione, nel caso l’esame del deal rimanga in fase 1, come previsto.

Ieri si è espresso anche il Ministro Urso definendo il progetto NetCo “assolutamente sostenibile e competitivo” e ribadendo l’interesse dell’Italia ad attrarre investitori esteri come KKR, garantendo la supervisione dei settori di interesse nazionale attraverso il golden power.

Secondo gli analisti di Equita SIM, i commenti di KKR e del governo ribadiscono il pieno supporto al deal NetCo e la piena convinzione che possa essere approvato nei tempi previsti, un elemento essenziale per mettere in sicurezza la sostenibilità finanziaria di Telecom Italia.

In merito all’assemblea, il Messaggero ipotizza la presentazione di ben due liste alternative che proporranno entrambe Siragusa come CEO, ma Equita SIM è difficile capire come possa essere presente in entrambe le liste.

Chiarezza su questo punto dovrà avvenire entro il 28 marzo, data ultima per presentare liste alternative.

Swisscom annuncia l’acquisizione di Vodafone Italia

Oggi Swisscom ha annunciato l’acquisizione di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro. L’operazione, 100% cash, implica un multiplo di 7,8 volte l’enterprise value/EBITDA e 29 volte l’EV/(EBITDA-CAPEX) LTM pre-sinergie, o 5,1 e 9,2 volte rispettivamente post 600 milioni di euro di sinergie al 2029.

Il closing dell’operazione è atteso per il primo trimestre del 2025.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene invariata la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,35 euro.