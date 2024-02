Telecom male sul Ftse Mib. Due i temi che tengono banco

A dispetto dell’andamento positivo del Ftse Mib, che negli ultimi minuti sta aggiornando i massimi intraday, la seduta odierna prosegue in calo per Telecom Italia, che si muove in netta controtendenza.

Telecom Italia in fondo al Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre due punti percentuali venerdì scorso, vive una seduta speculare oggi, presentandosi negli ultimi minuti a 0,2785 euro, con una flessione del 2,01% e oltre 71 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 146 milioni.

Telecom Italia si piazza in fondo al paniere delle blue chip e resta ancora al centro dell’attenzione, sulla scia di alcune indicazioni che appaiono sui quotidiani.

Telecom Italia: prosegue percorso autorizzativo per NetCo

La Stampa, in particolare, riporta che l’Antitrust europeo avrebbe negato la possibilità a KKR di evitare la pre-notifica.

Questo significa che il percorso autorizzativo starebbe proseguendo come da prassi, e come previsto dal mercato, con la pre-notifica da parte di KKR, seguita da una serie di domande di approfondimento da parte dell’autorità fatte pervenire a KKR, probabilmente in questi giorni, e su cui il fondo è ora impegnato a fornire le risposte in modo che il processo possa compiersi nei tempi previsti, ossia 25 giorni lavorativi post ricezione delle risposte.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’articolo conferma la visione di Telecom Italia che il processo possa concludersi nei tempi previsti, ossia entro l’estate, o secondo gli analisti, più probabilmente per fine maggio/inizio giugno.

Tra gli elementi di attenzione che l’autorità europea dovrà esaminare c’è il ruolo del governo in NetCo e il contratto di fornitura tra NetCo e ServCo, entrambi elementi attentamente valutati da Telecom Italia e KKR nella negoziazione dell’accordo.

La Stampa e Milano Finanza ipotizzano poi che ci possano essere nuovi incontri tra governo italiano e Vivendi per evitare un confronto assembleare, anche se al momento questi ipotesi non avrebbero ancora portato a passi concreti.

Telecom Italia: focus sui risultati di Vodafone in Italia

Gli analisti di Equita SIM si concentrano anche sui risultati di Vodafone in Italia per il terzo trimestre del 2023, che evidenziano ricavi da servizi in calo dell’1,3%, simili a quelli del trimestre precedente.

I clienti del mobile sono calati di 257mila unità, mentre quelli della linea fissa di 24mila unità, sui livelli dei trimestri precedenti

Durante la presentazione dei conti, si è segnalata una buona crescita dei ricavi da servizi business, con un incremento del 7,5%, anche grazie a contratti nella pubblica amministrazione, una crescita dei clienti FWA che cannibalizza i clienti fissi e un mercato mobile che rimane competitivo.

Per Telecom Italia gli analisti di Equita SIM si aspettano ricavi da servizi in calo dell’1,3%, con linee mobili in riduzione di 80mila unità e linee fisse in clao di 120mila.

Nel complesso, i risultati di Vodafone Italia, secondo Equita SIM sembrano confermare un contesto di mercato ancora competitivo, sia sui clienti che sui prezzi, in particolare nel segmento consumer, mentre il segmento business ha trend più interessanti che pensiamo saranno anche sostenuti dagli investimenti in digitalizzazione finanziati dal PNRR.

Non cambia intanto la view della SIM milanese, che su Telecom Italia ribadisce la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.