Anche la seduta odierna prosegue in calo per Telecom Italia che continua a perdere terreno, pu mostrando però più forza rispetto al Ftse Mib.

Il titolo non più tardi di ieri ha chiuso la giornata con un affondo di oltre quattro punti percentuali, complici le copiose prese di profitto scattate dopo il rally delle tre sessioni precedenti.

Telecom Italia debole dopo l'affondo di ieri

Oggi Telecom Italia ha anche provato a recuperare terreno, salvo poi tornare indietro e presentarsi ora a 0,1942 euro, con un calo dello 0,41% e oltre 56 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 128 milioni.

Telecom: rumor sul comitato investimenti di Macquarie

Il titolo resta sotto la lente sulla scia delle ultime indiscrezioni di stampa, riportate in particolare dal Messaggero, secondo cui ieri si è tenuto a Londra il comitato investimenti di Macquarie per decidere in merito all’offerta non vincolante per la rete TIM.

Il comitato si sarebbe espresso positivamente sull’operazione, ma non sarebbe ancora arrivato a dare il via libera all’offerta.

Telecom: indiscrezioni sull'offerta vincolante di CDP

L’intenzione anche di CDP a questo punto sarebbe di aspettare l’insediamento del governo che secondo Equita SIM avverrà a fine ottobre, rispetto alle date di metà ottobre precedentemente ipotizzate.

Il Sole 24 Ore segnala l’indiscrezione circolata ieri sul fatto che l’offerta non vincolante possa essere a 15 miliardi di euro, un livello che rischia di far deragliare l’operazione.

Gli advisor stanno lavorando sui possibili earn-out che possano ridurre la distanza tra le parti.

Il Messaggero parla di un range 15-18 miliardi di euro, dipendente da una serie di elementi quali sinergie, antitrust e Agcom.

Telecom: focus su regolamentazione per il coinvestimento

Sul tema della regolamentazione per il coinvestimento, il Sole 24 Ore parla della data del 19-20 ottobre per una decisione di AGCOM.

Secondo Equita SIM, una decisione che permettesse a Telecom Italia di incorporare l’adeguamento all’inflazione nelle tariffe wholesale, consentirebbe all'ex monopolista di ridurre la pressione sui margini creata dall’inflazione sui costi e di negoziare meglio anche l’operazione rete unica.

In attesa di novità gli analisti della SIM milanese mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.