Telecom Italia snobba il calo del Ftse Mib e balza per la quarta seduta di fila, tornando sui livelli di agosto. Ecco cosa sta scaldando il titolo.

A Piazza Affari prosegue senza sosta l'avanzata di Telecom Italia che, incurante della flessione odierna accusata dal Ftse Mib, si spinge ancora in avanti e sale per la quarta giornata di fila.

Telecom Italia non si ferma e svetta sul Ftse Mib

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa un punto e mezzo percentuale, il titolo riesce a fare ancora meglio oggi, conquistando la prima posizione nel paniere delle blue chip.

Mentre scriviamo, Telecom Italia è fotografato a 0,2176 euro, con un rally del 2,88% e volumi di scambio molto vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 183 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 137 milioni.

Telecom Italia: si infiamma dopo la nomina di Butti. Ecco i motivi

Il titolo si riporta su valori di prezzo che non si vedevano più dalla fine della seconda decade di agosto scorso.

A riaccendere la speculazione su Telecom Italia in questi giorni ha contribuito in primis una notizia arrivata dal fronte politico.

A inizio settimana si è proceduto alla nomina dei viceministri e dei sottosegretari di Stato.

Il premier Giorgia Meloni ha di fatto mandato a casa Vittorio Colao e al suo posto ha voluto Alessio Butti, nominato così sottosegretario all'innovazione tecnologica alla Presidenza del Consiglio.

Una nomina che ha fatto partire subito la speculazione del mercato su Telecom Italia, visto che Butti è stato uno dei principali sostenitori e fautori del Piano Minerva, di cui si era parlato già prima delle elezioni politiche del 25 settembre scorso.

Il suddetto piano contempla un'acquisizione di Telecom Italia da parte di CDP, con un successivo spin-off di asset.

Si tratta in sostanza di un piano alternativo al progetto della rete unica che punta invece a un'aggregazione delle reti di Telecom Italia e di Open Fiber.

Telecom: rumor di offerta collettiva con il coinvolgimento di Vivendi

Intanto, a spingere ancora in avanti il titolo sono le indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Secondo la Stampa, si starebbe studiando l’ipotesi di un’OPA collettiva su Telecom Italia, lanciata da un consorzio di player, che vedrebbe non solo CDP, ma anche Vivendi, primo azionista di Telecom Italia, KKR, azionista di Fibercop, società della rete secondaria Telecom Italia, e Macquarie, socio di Open Fiber.

L’operazione avrebbe l’obiettivo di consentire una riorganizzazione delle attività di Telecom Italia fuori dalla Borsa, mantenendo comunque l’obiettivo di costituire sotto CDP un operatore di rete unico wholesale only, ossia senza i servizi.

Telecom: ecco la novità rispetto al passato

Le complessità per l’operazione starebbero nella definizione del prezzo, così come nel rifinanziamento del debito.

Equita SIM evidenzia che la novità rispetto a quanto circolato in precedenza sta nel coinvolgimento di Vivendi nell’offerta.

In questo modo, infatti, si potrebbe superare l’ostacolo rappresentato dalla differenza di valore riconosciuta alla rete da Vivendi, che la valuta almeno 31 miliardi di euro, e CDP, ricordando che sono circolate ipotesi di offerta non vincolante ampiamente inferiori a 20 miliardi di euro e la Stampa ipotizza un’offerta a 15 miliardi.

Vivendi potrebbe infatti rimanere esposta alla rete unica, seppure con una quota di minoranza, nella riorganizzazione delle attività post OPA.

Telecom: rumor su vendita minoranza di EnterpriseCo

Equita SIM ricorda inoltre che ieri Bloomberg ha riportato anche l’indiscrezione che il CdA sarebbe pronto ad avviare un processo per la vendita di una minoranza, vale a dire il 49%, in EnterpriseCo, il business di TIM realizzato con grandi aziende e pubblica amministrazione.

Gli analisti fanno notare che la notizia non è nuova, segnalando che loro valutano l’asset 6,5 miliardi di euro, a fronte di una offerta lo scorso maggio, rigettata dal CdA, di 6 miliardi di euro da parte di CVC.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Telecom Italia ribadisce la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.