La seduta odierna prosegue in rialzo per Telecom Italia che dopo aver superato qualche incertezza nella parte iniziale della mattinata, ha imboccato la via dei guadagni, aiutato anche dal recupero dai minimi del Ftse Mib.

Telecom Italia risale dopo il netto calo della vigilia

Il titolo, reduce da una flessione di quasi il 3,5% accusata in avvio di settimana dopo due sedute di fila in rialzo, oggi risale la china e mostra al momento più forza del Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2043 euro, con un vantaggio dell'1,04% e oltre 22 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 97 milioni.

Telecom: rumor su rinvio offerta vincolante di Open Fiber

Il titolo resta sotto la lente sulla scia di nuove indiscrezioni relative al futuro della rete dell'ex monopolista italiano.

Secondo il Sole 24 Ore e Milano Finanza, Open Fiber sarebbe orientata a presentare l’offerta non vincolante per la rete di Telecom Italia immediatamente a valle delle elezioni del 25 settembre, e non più per metà settembre come era stato ipotizzato alcuni giorni fa dalle stesse fonti di stampa.

Alcuni dicono che sono necessari ancora delle verifiche su numeri e valutazioni, mentre secondo altri l'obiettivo del rinvio sarebbe quello di evitare il più possibile strumentalizzazioni sul progetto nella delicata fase della campagna elettorale.

Telecom: ritardo offerta non è segnale negativo sul deal

Gli analisti di Equita SIM non vedono l’eventuale ritardo nella presentazione dell’offerta vincolante come un segnale negativo sul deal, vista la rilevanza dell’operazione e la necessità in ogni caso di un pieno supporto politico al deal per tutto il percorso che dovrà condurre fino al completamento dell’operazione.

Anche gli articoli di stampa segnalano il ritardo come una scelta di opportunità politica che non modifica le intenzioni di CDP di procedere con il deal.

In attesa di novità non cambia la view di Equita SIM che resta cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.