Telecom corre dopo intervista a Paolucci di Merlyn

Avvio di settimana frizzante per Telecom Italia che ha messo a segno un bel rialzo, mostrando più forza relativa del Ftse Mib e conquistando la terza posizione nel paniere delle blue chip.

Telecom Italia chiude in rally

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto oltre un punto percentuale venerdì scorso, ha catalizzato gli acquisti oggi.

A fine giornata, Telecom Italia si è presentato a 0,2323 euro, con un rally del 2,97% e oltre 190 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 215 milioni.

Telecom Italia: l’intervista a Paolucci di Merlyn

Il titolo è stato oggetto di attenzione da parte del mercato dopo che Repubblica di sabato ha intervistato Umberto Paolucci, capofila della lista presentata dal fondo Merlyn per il CdA di Tim.

Paolucci ha ribadito la volontà di concentrare il gruppo telefonico sul business Enterprise, uscendo da Brasile e Consumer e vendendo Netco.

Su quest’ultimo punto Paolucci sostiene che l’accordo di cessione a KKR debba essere rimesso in discussione, coinvolgendo lavoratori, sindacati, clienti e fornitori e pensando anche a un piano di emergenza se dovesse poi emergere che il deal non ha spazio per essere migliorato e in caso di ritardi di esecuzione come sta avvenendo su Ita-Lufthansa.

Sulle cessioni di asset Paolucci indica la volontà di cedere Tim Brasil nel 2024 e Consumer nel 2025 ai multipli pagati da Swisscom per Vodafone Italia.

Paolucci auspica quindi che Vivendi possa votare a favore della lista da lui guidata.

Equita SIM ricorda che il piano TValue era già stato comunicato al mercato. Al di là delle posizioni su Tim Brazil e su ConsumerCo, il punto principale secondo gli analisti è la poca chiarezza in merito all’operazione NetCo, vista come essenziale per la sostenibilità del gruppo, ma su cui Paolucci vorrebbe ripartire da zero rimettendo in discussione l’accordo siglato con KKR in un tavolo negoziale in cui coinvolgere sindacati, fornitori e clienti, oltre che azionisti e governo.

Ammesso che la revisione dell’accordo siglato sia legalmente fattibile, questo processo, a detta di Equita SIM, metterebbe a rischio quanto raggiunto oggi per la prima volta dopo decenni di discussioni relative alla rete: un contratto vincolante interamente finanziato, pienamente supportato dal governo e in attesa solo dell’ok dall’antitrust europeo, in un’operazione profondamente diversa dalla citata Ita-Lufthansa visto che non si tratta di una concentrazione ma di una separazione verticale che porta alla nascita di un operatore wholesale only.

Nella migliore delle ipotesi, la rinegoziazione proposta da Paolucci porterebbe ad allungare i tempi di approvazione dell’operazione.

E non è chiaro poi cosa intenda proporre Paolucci se la negoziazione non portasse all'auspicato miglioramento dell’accordo.

Dai suoi commenti in merito alla necessità di un piano B, sembra sia pronto a rinunciare alla cessione di NetCo, senza spiegare come garantire la sostenibilità finanziaria del gruppo, che non ha i numeri per reggersi sulla cessione del solo Brasile, creando a nostro avviso uno scenario di elevato rischio per il titolo Tim.

La reazione di Telecom Italia

Questa mattina Telecom Italia, avendo chiesto e non ottenuto rettifiche da parte dell’intervistato inmerito ad alcuni elementi riportati nell’articolo, ha emesso un comunicato.

Il gruppo telefonico ha sottolineato la correttezza dei valori di transazione di NetCo, come confermati da ampia analisi a supporto del CdA e la sostenibilità finanziaria del gruppo post NetCo, dato il livello di leva a 1,6-1,7 volte prima di considerare la cessione di Sparkle ed earn-out per valori fino a 4 miliardi di euro.

Telecom Italia ha sottolineato inoltre il valore vincolante del contratto con KKR, su cui non emergono al momento ritardi rispetto alla tempistica indicata e le iniziative finanziarie poste in essere per fronteggiare eventuali rischi.

Equita SIM mantiene invariata la sua strategia bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,37 euro.