Telecom avanza. Le indicazioni dei proxy advisor

L’andamento negativo registrato oggi dal Ftse Mib non sembra condizionare in alcun modo la seduta di Telecom Italia, che si conferma in territorio positivo.

Telecom Italia ancora in rialzo

Archiviata la sessione di ieri con un rally di circa tre punti percentuali, il titolo oggi sale dell'1,03% a 0,2347 euro e oltre 117 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 217 milioni.

Il Sole 24 Ore riporta che il proxy advisor ISS ha espresso la raccomandazione di votare a favore della lista del CdA di Telecom Italia.

Telecom Italia: ISS a favore della lista del Cda

Tra i motivi riportati dall’articolo, la mancanza di sufficienti dettagli sulla visione di business e sull’esecuzione del piano da parte della lista alternativa proposta da Merlyn.

Il proxy advisor ISS ha raccomandato anche di approvare la riduzione del numero di amministratori da 15 a 9, come proposto dal CdA uscente.

Anche il proxy advisor Glass Lewis raccomanda agli azionisti di votare per il Board, invitando al contempo di non sostenere le liste presentate da Merlyn, Asati e Bluebell perché un voto per loro non è nell’interesse degli azionisti.

Resta immutata intanto la strategia suggerita da Equita SIM, che su Telecom Italia mantiene invariata la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,37 euro.