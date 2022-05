Telecom Italia in positivo in avvio di settimana: tengono banco le indiscrezioni sulla richiesta fatta al regolatore. Su cosa?

Questa prima seduta della settimana prosegue in positivo per Telecom Italia che sale in controtendenza rispetto al Ftse Mib, penalizzato quest'ultimo dallo stacco cedola di ben 19 blue chips.

Telecom Italia in rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un calo dello 0,22%, oggi ha avviato gli scambi in salita, salvo poi cambiare direzione di marcia.

In seguito Telecom Italia ha virato al rialzo e ora si presenta a 0,2732 euro, con un vantaggio dello 0,37% e oltr 16 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 194 milioni.

Telecom Italia: ecco cosa avrebbe chiesto al regolatore

Il titolo continua a rimanere sotto la lente sulla scia delle ultime indiscrezioni di stampa.

Il Sole 24 Ore di sabato riporta la notizia che Telecom Italia, per includere gli impatti inflattivi, avrebbe formalmente chiesto al regolatore AGCOM di rivedere i prezzi delle offerte di coinvestimento.

Si tratta delle offerte con cui gli altri operatori di TLC possono assicurarsi l’accesso all’infrastruttura di Telecom Italia a condizioni prestabilite, a fronte di impegni di volumi assicurati all'ex monopolista.

Equita SIM ricorda che il tema era stato anticipato nell’ultima call sui risultati del primo trimestre di quest'anno dal CEO Labriola.

Lo schema di coinvestimento dovrà essere approvato dalla commissione europea prima di divenire definitivo.

La richiesta di Telecom Italia, secondo quanto avrebbe risposto Agcom, mette a rischio il processo autorizzativo, ora in attesa dell’approvazione definitiva da parte della commissione europea.

Telecom Italia: in settimana due Cda. La view di Equita

Telecom Italia dovrà decidere definitivamente in settimana se proseguire nella richiesta di revisione delle tariffe.

Il Sole 24 Ore ricorda anche che sono attesi in settimana i CdA di CDP e Telecom Italia, rispettivamente martedì e giovedì, per chiudere sul memorandum of understading relativo alla rete unica.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.