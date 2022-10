La settimana è partita bene per Telecom Italia che recupera terreno e mostra più forza del Ftse Mib.

Telecom Italia risale dopo il calo di venerdì

Il titolo, dopo aver ceduto circa un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, oggi da subito si è posizionato lungo la via dei guadagni, arrivando a lambire l'area di 0,2 euro, per poi rifiatar un po'.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,198 euro, con un rialzo dello 0,76% e oltre 35 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 134 milioni.

Telecom: estensione MoU al 30 novembre. Salta esclusiva a CDP

Telecom Italia resta sotto i riflettori dopo che venerdì scorso il Cda della società ha deciso di aggiornare il Memorandum of Understanding relativo alla rete unica, estendendo la deadline per la ricezione dell’offerta non vincolante al 30 novembre, ma non rinnovando l’esclusiva con Cassa Depositi e Prestiti.

Equita SIM ricorda che l’orientamento del CdA del gruppo telefonico era già emerso nei giorni scorsi da vari articoli di stampa.

Telecom: che succede dopo la mancata esclusiva a CDP?

L’interpretazione della decisione sul mancato rinnovo dell’esclusiva sulla stampa è varia: secondo il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera, rimane valida la negoziazione condotta fino ad ora con CDP e Open Fiber e l’assenza dell’esclusiva potrebbe accelerare i processi decisionali e sostenere la valutazione dell’asset.

Secondo il Messaggero, si tratterebbe invece di un segnale di minore impegno sull’operazione rete unica.

Telecom: l'analisi di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che a loro avviso, al momento l’integrazione con Open Fiber rimane l’opzione più probabile per i vantaggi che porta a entrambe le parti, che possono essere quindi in parte riflessi nella valutazione, e per la coerenza con i desiderata del governo, ossia la realizzazione di una rete unica a controllo statale.

A detta di Equita SIM, il venir meno dell’esclusiva potrebbe consentire di accelerare l’individuazione di soluzioni alternative, come la cessione di una minoranza, nel caso la prima opzione non si realizzasse, e di rafforzare la visibilità sulla valorizzazione dell’asset.

In attesa di novità, non cambia la view della SIM milanese che su Telecom Italia ribadisce la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.