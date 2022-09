Telecom Italia svetta sul Ftse Mib, con un forte rally sostenuto dalla speculazione e non solo. La view degli analisti.

A Piazza Affari i riflettori continuano a essere puntati su Telecom Italia che già ieri si è reso protagonista di un buon rialzo, mettendo a segno una delle migliori performance tra le blue chip.

Telecom Italia estende il rally della vigilia

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre due punti e mezzo percentuali, mostra ancora più forza oggi.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,1931 euro, con un rally del 4,55% e volumi di scambio elevati, visto che fino a ora sono state trattate oltre 133 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 121 milioni.

Telecom Italia: speculazione post-voto

Il titolo conquista la vetta del Ftse Mib vede proseguire il rally partito ieri dopo le elezioni politiche che hanno decretato la vittoria del centro-destra, con la schiacciante affermazione di Fratelli d'Italia.

Un risultato che ha portato subito il mercato a speculare su uno dei dossier chiave che si troverà a discutere il prossimo Governo.

Telecom Italia pronta al pagaento dell'ultima rata 5G

Il tema della rete unica non è l'unico a tenere banco, visto che dalla stampa arrivano indicazioni anche su altri fronti.

Il Sole 24 Ore segnala che Telecom Italia e gli altri operatori pagheranno regolarmente la rata finale per le frequenze 5G, pari a 1,7 miliardi di euro per l'ex monopolista italiano, non essendo riusciti a negoziare con il governo un pagamento scaglionato su più anni, vista la rilevanza dell’importo.

Il pagamento è comunque già incluso nelle stime di Equita SIM, i cui analisti non vedono impatti da questa mancata opportunità.

Telecom: ecco 2 temi di preoccupazione per gli investitori

L’articolo affronta anche un paio di altri temi di preoccupazione per gli investitori: i costi energetici e il costo del debito.

Sul primo tema il CFO segnala una protezione offerta dalle coperture sul 2022 e un trend superiore alle previsioni di piano nel 2023, ma gestibile. A ciò si aggiunga che il settore sta chiedendo di essere incluso tra gli energivori.

Sul tema del costo del debito, Telecom Italia può evitare di andare sul mercato per i prossimi 12/15 mesi e ha una struttura prevalentemente a tasso fisso. Sul medio termine sta lavorando per avere maggiore flessibilità.

Nel complesso, secondo Equita SIM i due temi sono noti e le indicazioni del CFO sono di supporto per evidenziare come l’azienda sia al lavoro per mitigare gli impatti.

Telecom Italia: tema rete unica è il più rilevante in assoluto

Chiaramente il tema rete unica metterebbe in tutt’altra prospettiva la sostenibilità del debito di Telecom Italia e quindi agli analisti sembra in assoluto il più rilevante per il titolo nei prossimi mesi.

In attesa di novità, gli esperti di Equita SIM mantengono una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Telecom Italia: Intesa Sanpaolo commenta alcuni rumor

Del resto il focus del mercato è proprio sul dossier della rete unica, con l'attenzione rivolta ai rumor secondo cui un'offerta non vincolante di CDP per la NetCo potebbe arrivare verso metà ottobre, ancor prima della nascita del nuovo Governo.

Secondo Intesa Sanpaolo, con buona probabilità CDP si muoverà solo con il supporto del Governo, ma non è ancora chiaro se Fratelli d'Italia sosterrà il percorso previsto dal Memorandum of Understanding o se punterà a una rivisitazione dello stesso.