Sorprese in vista?, PUBBLICATO: 4 ore fa

La seduta odierna si conferma in deciso rialzo per Telecom Italia che, pur avendo già ritracciato dai top della mattinata toccati a 0,1934 euro, si mantiene in una delle prime posizioni nel paniere delle blue chip.

Telecom Italia in rally dopo l'affondo di venerdì

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in calo, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un ribasso di circa quattro punti e mezzo percentuali, oggi ha avviato gli scambi sulla parità, per poi allungare subito il passo.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,1857 euro, con un rally del 3,17% e volumi di scambio intensi, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 165 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a 119 milioni.

Telecom: solo effetto ricoperture?

Alcuni addetti ai lavori spiegano il rally odierno alla luce del buon andamento del Ftse Mib e di una serie di ricoperture su Telecom Italia dopo il forte ribasso di venerdì scorso.

Ad alimentare gli acquisti sul titolo contribuisce sicuramente l'esito delle elezioni politiche, con la vittoria del centro-destra trainato da Fratelli d'Italia.

Telecom strizza l'occhio al risultato elettorale. Focus su rete unica

La solida maggioranza consegnata dalle urne permetterà con buona probabilità di affrontare con più rapidità e determinazione i tanti dossier aperti sul fronte industriale in Italia, tra cui anche quello di Telecom Italia e in particolare della rete unica.

Torna così in auge il piano che dovrebbe portare alla fusione tra asset di Telecom Italia e quelli di Open Fiber, sebbene questa potrebbe non essere l'unica soluzione possibile.

Telecom Italia: il progetto di Fratelli d'Italia

Gli analisti di Intesa Sanpaolo ricordano, infatti, che nelle scorse settimane, durante la campagna elettorale alcuni esponenti di Fratelli d'Italia avevano fatto sapere che il partito guidato da Giorgia Meloni stava lavorando al progetto chiamato "Minerva".

Nel dettaglio questo prevede la creazione di una rete pubblica, cui approdare tramite una potenziale OPA di CDP su Telecom Italia e un successivo breakup.

Telecom Italia: soluzione non facile da trovare

A detta degli esperti di Intesa Sanpaolo, questo scenario implica un appeal speculativo per le azioni dell'ex monopolista italiano, ma resta soggetto a questioni regolatorie e di valutazione.

E' facile comprendere che non si tratta di un'operazione semplice e di rapida realizzazione, visto che bisognerà necessariamente tenere conto anche della volontà degli azionisti, a partire dai principali, ossia i francesi di Vivendi che hanno nelle loro mani quasi il 24% del capitale di Telecom Italia.