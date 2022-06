Telecom Italia rivede il segno meno dopo cinque sessioni in rialzo: a tenere banco gli spunti dall'intervista al CEO di Vivendi.

La seduta odierna ha visto scattare il semaforo sul rosso per Telecom Italia che ha rivisto il segno meno dopo cinque giornate consecutive in rialzo.

Telecom Italia in calo dopo cinque rialzi di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di quasi tre punti percentuali, oggi ha aperto gli scambi in salita, salvo poi cambiare subito direzione di marcia.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2923 euro, con un calo dell'1,78% e oltre 40 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 188 milioni.

Telecom: l'intervista al CEO di Vivendi. Alcuni spunti interessanti

Il titolo perde terreno sulla scia di alcune indicazioni emerse nell'intervista rilasciata a Repubblica da Arnaud De Puyfontaine, CEO di Vivendi, primo azionista di Telecom Italia, con una quota di capitale pari a circa il 24%.

Gli analisti di Equita SIM si sono soffermati su alcuni punti interessanti, evidenziando in primis che Vivendi ritiene le valutazioni circolate per la rete, pari a 17-21 miliardi di euro, non adeguate.

Il gruppo non è disponibile alla cessione della rete a questi valori ed è pronto a tutelare gli interessi propri e del mercato opponendosi a operazioni che non riflettano adeguatamente il valore dell’asset.

Telecom: per Vivendi rete unica non è l'unica operazione possibile

L’integrazione della rete con Open Fiber, infatti, è l’operazione maestra. ma non l’unica possibile, tanto che Vivendi è pronta a valutare altre opzioni strategiche in grado di esprimere il potenziale di Telecom Italia nell’interesse di tutti gli stakeholders.

La rinuncia al controllo della rete non è stata facile da accettare da parte di Vivendi, ma su questo non si tornerà indietro.

Dall'intervista è emerso inoltre che Vivendi ha instaurato buone relazioni con CDP e con il Governo e quindi è fiduciosa che si possa trovare una soluzione nell’interesse di tutti gli stakeholder.

Resta immutata intanto la strategia di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,39 euro.