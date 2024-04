Telecom avrà indietro il canone del 1998. Broker bullish

Tra le peggiori blue chip di oggi troviamo anche Telecom Italia che, dopo aver fatto la voce grossa ieri, mostra una evidente debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia frena dopo il rally

Il titolo, archiviata la sessione della vigilia con un rally di oltre cinque punti percentuali, oggi presta il fianco alle prese di profitto.

Negli ultimi minuti, Telecom Italia passa di mano a 0,2281 euro, con una flessione del 2,1% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 219 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 211 milioni.

Telecom vince il ricorso sul canone del 1998

Telecom Italia ha annunciato ieri che la Corte d’Appello di Roma ha emesso una sentenza in favore del gruppo telefonico su una disputa di lunga data relativa all’indebito pagamento del canone di concessione da parte di TIM nel 1998.

La somma dovuta dal Ministero è pari all’importo originario di oltre 500 milioni di euro, 386 milioni più 143 milioni dal bilancio di TIM, incrementato da interessi e rivalutazione per un totale di circa 1 miliardo di euro.

La sentenza è immediatamente esecutiva e Telecom Italia avvierà da subito le procedure per il recupero dell’importo dovuto.

Il ministero ha fatto sapere che ricorrerà in Cassazione e chiederà una sospensiva in merito all’esecuzione del pagamento.

Un iter processuale molto simile è stato seguito da Vodafone Italia che nel 2014 ha vinto il ricorso contro il Ministero e incassato i 49 milioni di euro dovuti, vincendo poi anche il definitivo ricorso in Cassazione nel 2020.

Il grado di confidenza di Telecom Italia sull’esito della causa è quindi molto alto.

Telecom Italia: le indicazioni di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che al momento non è ancora chiaro se Telecom Italia riuscirà a incassare il dovuto in tempi rapidi o se dovrà attendere l’esito del ricorso in Cassazione, con tempi che potrebbero essere piuttosto lunghi, anche se con un pagamento che sarà oggetto di rivalutazione.

In entrambi gli scenari, la notizia positiva è rilevante per l’ammontare e il grado di visibilità che offre.

Gli esperti apprezzano anche il fatto che il management abbia mantenuto un approccio comunicativo molto prudente in merito a questo potenziale upside, in attesa dell’esito della sentenza.

Oltre all’aspetto di cassa, la SIM milanese si aspetta che la sentenza faccia emergere un capital gain importante a livello di SpA, anche se rimane difficile capire se questo comporterà l’emersione di un utile a livello di SpA viste le molte operazioni straordinarie del 2024.

Gli analisti pensano che il mercato non prezzerà al 100% la notizia, in parte per le incertezze sui tempi di incasso e in parte per le altre vertenze legali che insistono sul bilancio di TIM e che gli esperti riflettono nella valutazione per gli importi effettivamente accantonati, pari a 366 milioni di euro a fine 2023.

Come sensitivity, un 50% dell’importo dovuto corrisponderebbe a circa 2 centesimi di euro di valore addizionale per Telecom Italia, che gli analisti hanno riflesso nella loro valutazione, portandola da 0,35 a 0,37 euro, con una raccomandazione “buy” invariata.

Telecom Italia: Intesa Sanpaolo avvia copertura

A puntare sul titolo è anche Intesa Sanpaolo, che ha avviato la copertura con un rating “buy” e un target price a 0,4 euro.

Il titolo è tra le top pick nel settore di riferimento a livello europeo e l’idea degli analisti è che il comparto possa regalare catalizzatori positivi sia nel breve che nel medio periodo.