Telecom debole. Ostacoli per rifinanziamento di Open Fiber

Tra le blue chip che oggi non riescono a muoversi nella stessa direzione del Ftse Mib troviamo anche Telecom Italia.

Telecom Italia non segue il Ftse Mib

Il titolo già ieri ha imboccato la via delle vendite, chiudendo gli scambi con un ribasso di quasi due punti e mezzo percentuali, dopo quattro sessioni consecutive in rialzo.

Anche oggi Telecom Italia mostra debolezza, tanto che negli ultimi minuti si presenta a 0,2867 euro, con una flessione dello 0,28% e oltre 79 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 151 milioni.

Telecom: prosegue rifinanziamento di Open Fiber

Il titolo finisce sotto la lente del mercato e degli analisti sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, il rifinanziamento di Open Fiber sta trovando alcuni ostacoli.

La manovra prevederebbe un contributo per gli extra-costi da Infratel di 800 milioni di euro, 1 miliardo di euro di credito addizionale da parte delle banche, parte di linee committed che però sono bloccate dal mancato rispetto di alcune clausole di finanziamento, e 1,9 miliardi di euro di nuovo finanziamento, in parte equity e in parte debito ancora tutto da negoziare.

Il CEO di Open Fiber, Giuseppe Gola, starebbe cercando di ottenere un via libera entro fine marzo, ma secondo l’articolo le banche avrebbero respinto la richiesta del manager.

Gli analisti di Equita SIM pensano che, viste le potenziali implicazioni di sistema, il tema di una possibile combinazione di NetCo e Open Fiber sarà una delle priorità del governo non appena chiusa la cessione di NetCo da parte di Telecom Italia.

Questo secondo gli analisti darà supporto al tema dell’earn-out fino a 2,5 miliardi di euro negoziato da TIM con KKR in caso di combinazione tra NetCo e Open Fiber, oggi incorporato nella valutazione di Equita SIM con un 20% di probabilità.

Telecom: via libera al deal Orange-Mas Movil

Per quanto riguarda gli scenari di consolidamento, ieri è finalmente arrivato il via libera da parte delle autorità europee all’operazione di aggregazione tra Orange e Mas Movil, soggetto a remedies che riguardano la cessione di frequenze nelle bande 1800-2100 MHz e 3.5 GHz a Digi (il principale MVNO in Spagna) e un’opzione a favore di Digi per un contratto di roaming nazionale.

In questo modo, il regolatore ritiene che i rischi anticoncorrenziali per i consumatori spagnoli possano essere adeguatamente mitigati dalla creazione di un nuovo operatore infrastrutturato.

Telecom al vaglio di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che la decisione era attesa e costituisce un parziale via libera al consolidamento di mercato tra i grandi operatori, anche se il regolatore mantiene un atteggiamento contrario a un vero consolidamento verso 3 player infrastrutturati.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Telecom Italia mantiene invariata la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.