Telecom Italia volatile, ma in rialzo per la quarta seduta di fila, dopo alcune indiscrezioni già respinte dalla società. Di cosa si tratta?

Questa prima seduta della settimana prosegue nel segno dell'incertezza e della volatilità per Telecom Italia che al momento si conferma in positivo, salendo per la quarta sessione di fila.

Telecom Italia volatile, ma in rialzo per la quarta seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di venerdì scorso con un rally di oltre tre punti e mezzo percentuali, oggi ha mostrato qualche titubanza nelle battute iniziali, per poi imboccare la via dei guadagni.

Dopo aver toccato un top intraday a a 0,2211 euro, Telecom Italia ha iniziato a muoversi a passo di gambero, scendendo anche poco sotto la parità, salvo riportarsi subito al di sopra.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,2176 euro, con un progresso dello 0,65% e oltre 54 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 93 milioni.

Telecom: rumor su imminente uscita di Stefano Siragusa

Telecom Italia sin dall'apertura è finito sotto la lente degli investitori sulla scia di alcune indiscrezioni di stampa, peraltro già smentite.

Diversi articoli di stampa avevano dato per imminente l’uscita di Stefano Siragusa, responsabile rete di Telecom Italia.

Equita SIM evidenzia che non è chiaro se l’uscita sia legata al ricambio manageriale attuato dal CEO Labriola, o da contrasti in merito alle strategie sulla rete o sul ruolo che Siragusa avrebbe potuto ricoprire nel progetto rete unica.

Secondo il Sole 24 Ore, ci sarebbero pressioni anche per la sostituzione del presidente Rossi, che avrebbe però il forte supporto di CdP.

Telecom Italia smentisce le indiscrezioni. Equita SIM resta cauta

Come anticipato prima, le indiscrezioni sono state già smentite da Telecom Italia che in merito all'uscita di manager dal vertice del gruppo, ha precisato che allo stato non è stata fatta alcuna comunicazione al riguardo.

In una nota, l'ex monopolista italiano ha aggiunto che "più in generale, sono da respingere le allusioni circa uscite dettate da disaccordi con la linea strategica della società che prosegue come da programmi, guidata da un rinnovato gruppo manageriale coeso e focalizzato sugli obiettivi da raggiungere".

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Telecom Italia mantiene una view cauta, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.