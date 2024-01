Telecom soffre in attesa di novità su Sparkle. Quali novità?

Pesante avvio di settimana per Telecom Italia che, dopo lo spunto positivo di venerdì scorso, ha ripreso con decisione la via delle vendite, occupando la terzultima posizione nel paniere delle blue chip.

Telecom Italia tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo prima del week-end ha chiuso gli scambi con un rialzo di oltre un punto percentuale, reagendo dopo due sessioni consecutive in ribasso.

Il rimbalzo però ha avuto vita breve, visto che oggi Telecom Italia da subito si è posizionato lungo la view delle vendite, ampliando progressivamente il ribasso.

Negli ultimi minuti, il titolo viene fotografato a 0,2787 euro, con una flessione del 2,59% e oltre 120 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 143 milioni.

Telecom Italia: proseguono le negoziazioni su Sparkle

Telecom Italia resta sotto i riflettori dopo alcune indicazioni di stampa apparse lo scorso week-end.

Secondo un articolo di Repubblica di sabato, le negoziazioni tra TIM, KKR e il MEF per Sparkle stanno proseguendo, anche se rimangono divergenze sul prezzo, con la negoziazione che ha portato a un miglioramento rispetto ai 600 milioni di euro dell’ultima offerta non vincolante, ma senza avvicinare gli 850-900 milioni di euro inizialmente ipotizzati.

Le analisi sono in corso e potrebbero richiedere lo slittamento di qualche giorno per la presentazione di una nuova offerta migliorativa, probabilmente ancora non vincolante, rispetto alla deadline fissata per il 31 gennaio.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che le ultime indiscrezioni di stampa parlavano anche di un potenziale earn-out fino a 150 milioni di euro, da aggiungere al prezzo base dell’offerta non vincolante, motivo per cui gli esperti fanno sapere che la loro somma delle parti di Telecom Italia recepisce un valore per Sparkle di 750 milioni di euro.

L’articolo riporta poi che i risultati 2023 sarebbero incoraggianti e coerenti con i target del piano.

In attesa di novità anche su questo fronte, gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Telecom Italia, ribadendo la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.

Da ricordare, intanto, che oltre all’appuntamento in agenda tra due giorni, ossia il 31 gennaio, quando scade l’esclusiva per KKR della presentazione dell’offerta migliorativa per Sparkle, ci sono altre date da segnare sul calendario.

La successiva è quella del 14 febbraio, giorno in cui si riunirà il Cda di Telecom Italia l’esame e l’approvazione dei conti del 2023 e per la valutazione della proposta per Sparkle nel caso in cui la stessa dovesse arrivare in tempo utile.

Il mese successivo, e precisamente il 6 marzo, il Cda dell’ex monopolista italiano dovrà approvare il bilancio dell’esercizio 2023 e il piano industriale 2024-2026 che sarà presentato il giorno dopo al mercato.

Infine, è fissata per il 24 aprile l’assemblea degli azionisti che dovrà approvare il bilancio dello scorso anno e procedere al rinnovo del Cda.