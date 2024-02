Telecom giù: cosa ha deciso il Board. La view degli esperti

Telecom Italia ancora in ribasso, all’indomani della riunione del Cda: occhio anche ad alcune indicazioni di stampa.

Anche la seduta odierna è vissuta in territorio negativo da Telecom Italia, che perde terreno per la quarta giornata consecutiva.

Telecom Italia in rosso per la quarta seduta di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con una flessione di quasi un punto e mezzo percentuale, ha provato con scarsa convinzione a risalire la china oggi, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti Telecom Italia passa di mano a 0,2664 euro, con una flessione dello 0,56% e oltre 88 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 141 milioni.

Telecom: Cda respinge offerta MEF per Sparkle

Il titolo si muove in controtendenza rispetto al Ftse Mib, dopo che ieri subito dopo la chiusura di Piazza Affari, Telecom Italia ha comunicato di ritenere inadeguata l’offerta presentata dal MEF per Sparkle.

Il Cda dell’ex monopolista ha deciso così di dare mandato al CEO per negoziare un’offerta alternativa in cui Telecom Italia potrà mantenere una quota per un certo periodo di tempo e supportare l’implementazione del piano strategico.

Secondo gli analisti di Equita SIM, questa opzione può consentire a Telecom Italia di valorizzare meglio l’asset, dal momento che Sparkle è impegnata in un piano di investimenti per nuovi cavi sottomarini che impattano la capacità di generazione di cassa dell’asset nel breve termine.

A detta degli esperti, sarà da verificare quanto la nuova struttura dell’offerta potrà avvicinare le valutazioni di venditore e compratore.

Gli analisti di Equita SIM ricordano in ogni caso che l’operazione Sparkle, a differenza di NetCo, è meno strategica e, in caso di cessione del 100%, nelle loro stime migliora il leverage di TIM di 0,1 volte, con un impatto marginale sul multiplo del gruppo post cessione.

Open Fiber: via libera al nuovo piano industriale

La SIM milanese richiama inoltre l’attenzione su alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 Ore, che riferisce che Open Fiber ieri ha approvato il nuovo piano che sarà sottoposto alle banche con cui sono aperte da tempo discussioni per aggiornare il piano di finanziamento attuale di 7,2 miliardi di euro, con richieste di espansione di 1-2 miliardi di euro.

Equita SIM evidenzia inoltre che Open Fiber sta negoziando con il governo anche il piano di riequilibrio della concessione relativa alle aree bianche e sta lavorando per ridefinire gli obiettivi relativi alle aree grigie, oggetto di finanziamento legato al PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le criticità del progetto Open Fiber, secondo Equita SIM sostengono le ipotesi che i diversi stakeholder possano rapidamente cercare una soluzione per integrare Open Fiber e NetCo, una volta completata la vendita di quest’ultima da parte di Telecom Italia.

Ciò potrebbe attivare l'earn-out negoziato dall’ex monopolista con KKR, con un valore massimo di 2,5 miliardi di euro, nel caso in cui NetCo e Open Fiber vengano combinati.

In attesa di novità, Equita SIM mantiene invariata la sua strategia bullish su Telecom Italia, ribadendo la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.