Telecom volatile dopo l’offerta del MEF per Sparkle

La seduta odierna prosegue in frazionale rialzo per Telecom Italia che, pur avendo ritracciato con decisione dai top intraday, si mantiene poco al di sopra della parità.

Telecom Italia a passo di gambero dopo allungo iniziale

Il titolo ieri ha chiuso la seduta con un progresso di oltre due punti percentuali, reagendo dopo due giornate consecutive in calo, e oggi continua a muoversi in salita. Negli ultimi minuti Telecom Italia viene fotografato a 0,2796 euro, con un rialzo dello 0,25% e oltre 111 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 39 giorni pari a circa 0,2862 euro.

Nel corso della mattinata il titolo è arrivato a toccare un massimo a 0,2862 euro, con un progresso di oltre due punti e mezzo percentuali, salvo poi tornare indietro.

Telecom Italia riceve offerta dal MEF per Sparkle

Telecom Italia ieri ha comunicato di aver ricevuto un’offerta dal MEF per Sparkle. Il comunicato riferisce che l’offerta include la possibilità di negoziare aggiustamenti alle condizioni contrattuali nel caso in cui l’ex monopolista italiano decidesse di mantenere una quota di minoranza in Sparkle per un certo periodo di tempo, supportando l’implementazione del piano industriale.

L’offerta sarà valida per 15 giorni e sarà esaminata nella riunione del CdA prevista per il 7 febbraio.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’offerta arriva direttamente dal MEF, che era la controparte attesa essere il compratore finale dell’asset.

Non sono indicate valutazioni, che secondo Repubblica, unica fonte a riportare indicazioni quantitative, potrebbero vedere un valore di 625 milioni, più 125 milioni di earn-out, rispetto alle indicazioni di stampa precedenti che ipotizzavano 600 milioni, più 150 milioni di earn-out.

Secondo Equita SIM, l’ipotesi che Telecom Italia possa mantenere pro-tempore una minoranza avrebbe senso e potrebbe aiutare la fase finale delle negoziazioni.

Gli analisti fanno sapere che loro incorporano nella loro somma delle parti un valore di 750 milioni di euro, che deriva dalle indicazioni di stampa inclusive dell’earn-out. Il deal Sparkle ha un limitato impatto sul deleverage e sul multiplo implicito del gruppo post cessione, sostanzialmente invariato.

In merito alla decisione di Vodafone di rigettare l’offerta di Iliad e proseguire le negoziazioni con altre controparti, gli analisti di Equita SIM ritengono che questo crei maggior appeal speculativo diretto su TIM, o TIM consumer, pur riducendo nel breve l’impatto di un potenziale beneficio indiretto dal market repair conseguente al consolidamento di Iliad e Vodafone in Italia.

Si tratta di un impatto che gli esperti vedono molto più limitato in caso di combinazione Fastweb-Vodafone.

Non cambia intanto la view della SIM milanese, che su Telecom Italia ribadisce la raccomandazione “buy” con un prezzo obiettivo a 0,41 euro.