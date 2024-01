Telecom sotto scacco. In stand-by spin-off rete Windtre

Brutta seduta oggi per Telecom Italia che è stato colpito da forti vendite, accusando una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Telecom Italia sotto pressione

Il titolo ieri ha salutato la prima seduta del 2024 con un progresso di quasi due punti percentuali dopo due sessioni consecutive in calo.

Quest’oggi Telecom Italia ha perso pesantemente terreno, terminando gli scambi a 0,2897 euro, poco sopra i minimi intraday, con una flessione del 3,21% e oltre 210 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 178 milioni.

News su spin-off rete Windtre

Il titolo non è stato in alcun modo influenzato dalle indiscrezioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 Ore, secondo cui il deal tra EQT e Windtre per lo spin-off della rete è in stand-by per la posizione di Iliad, che avrebbe la possibilità di uscire dall’accordo di utilizzo della rete di Wind in caso di cambio di controllo della rete stessa.

Gli analisti di Equita SIM immaginano che la posizione di Iliad sia legata al possibile esito dell’offerta per Vodafone Italia, visto che in questo scenario verrebbe meno la necessità per Iliad di far ricorso all’infrastruttura di Windtre.

Il deal con EQT prevede una deadline per il 12 febbraio e l’articolo suggerisce che possa trovarsi un accordo tra le parte entro quella data.

Gli esperti di Equita SIM non escludono che possa essere estesa nuovamente la deadline dell’operazione, in modo che si possa prima chiarire l’esito dei negoziati tra Vodafone, Iliad e Swisscom.