Telecom sull’altalena. Le incertezze in vista dell’assemblea

La volatilità continua a fare da padrona per Telecom Italia che, dopo l’affondo della vigilia prova a risalire la china, pur mostrando un andamento altalenante.

Telecom Italia volatile dopo l’affondo di ieri

Dopo aver avviato la settimana ieri con un affondo di oltre quattro punti e mezzo percentuali, il titolo oggi ha aperto gli scambi in salita.

Nel corso della mattinata Telecom Italia è arrivato a toccare un top intraday a 0,2192 euro, con un rally di circa il 3,5%, salvo poi tornare indietro.

Negli ultimi minuti il titolo viene fotografato a 0,2127 euro, con un rialzo dello 0,42% e volumi di scambio sempre elevati, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 414 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 179 milioni.

Telecom Italia: volumi sempre alti, ma in calo dai giorni scorsi

Rispetto ai giorni scorsi si è decisamente calmata la situazione sul fronte dei volumi di scambio, visto che c’è stato un rientro dal record delle passate sedute, ma l’attività degli operatori si confermano su livelli sempre elevati rispetto alla media mensile.

Equita Sim evidenza che gli articoli di stampa di oggi offrono pochi spunti addizionali su Telecom Italia.

Telecom Italia: le incertezze in vista dell’assemblea

Le principali incertezze, su cui non emergono però spunti di novità, riguardano la posizione di Vivendi e la possibilità che emergano liste alternative all’assemblea del 23 aprile, ricordando che le suddette liste saranno da presentare entro il 28 marzo.

Sul tema della sostenibilità finanziaria di ServCo, il Sole 24 Ore evidenzia invece la tenuta delle obbligazioni, che riflettono un merito di credito già superiore, in area BB, rispetto all’attuale rating B+ del gruppo e che secondo gli analisti di Equita SIM riflettono quindi il completamento della cessione di NetCo.

Senza questa operazione il gruppo telefonico avrebbe sì un tema di tenuta finanziaria, come dimostrato dall’assorbimento di cassa del 2024 sul perimetro ancora integrato fino al closing.

Telecom Italia: focus sul tema Open Fiber

Sul tema Open Fiber, invece, il Sole 24 Ore riporta che il governo sta studiando un emendamento per consentire il subentro nelle gare PNRR al secondo posizionato (TIM/NetCo) ove tecnicamente ed economicamente possibile.

Ci sarebbero però ancora divergenze sui contenuti del decreto, in particolare in riferimento alla possibilità di rimodulare gli impegni di copertura sostituendo ai civici individuati in fase di gara altri civici emersi in fase di verifica della mappatura.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Telecom Italia ribadisce la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,35 euro.