Telecom Italia tra i migliori del Ftse Mib, in rialzo per la terza seduta di fila. Analisti rivedono le stime: focus su parole Bernabè.

A Piazza Affari prosegue il buon momento per Telecom Italia che anche oggi viaggia in rialzo, salendo per la terza seduta consecutiva.

Telecom tra i migliori del Ftse Mib

Dopo aver avviato la settimana ieri con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, il titolo riesce a fare ancora meglio oggi.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2254 euro, con un vantaggio dell'1,81% e oltre 23 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 92,5 milioni.

Prosegue così il recupero di Telecom Italia che prova ad allontanarsi progressivamente dai nuovi minimi storici aggiornati lo scorso 27 luglio a 0,2015 euro.

Telecom: Equita SIM rivede le stime dopo la trimestrale

Il titolo, che oggi occupa la seconda posizione nel paniere del Ftse Mib, oggi è finito nuovamente sotto la lente degli analisti di Equita SIM che hanno pubblicato una nota di aggiornamento dopo i risultati del secondo trimestre di quest'anno.

I numeri leggermente migliori delle attese, sia per il domestico che per il Brasile, hanno portato gli esperti della SIM milanese ad alzare le stime di EBITDA after lease del 2%.

Nel dettaglio è stato aumentato dell'1% il domestico, ora visto in calo del 16% anno su anno, e dell'1% il Brasile, atteso crescere del 7% a cambi costanti e del 23% a cambi correnti, ipotizzando un cross medio EUR-BRL di 5,56, identico a quello assunto da Telecom Italia nella guidance.

Sotto l’EBITDA gli analisti hanno invece peggiorato la bottom-line a -469 milioni di euro da -41 milioni, per riflettere i costi one-off emersi nel primo semestre, principalmente per gli accantonamenti per le uscite anticipate del personale, i maggiori oneri finanziari, ossia 660 milioni nel primo semestre di quest'anno da 587 milioni nello stesso periodo del 2022, in parte per i maggiori leases post integrazione asset OI.

La bottom-line è stata altresì peggiorata per riflettere le maggiori tasse nominali, le cash taxes sono state in realtà molto limitate, parzialmente compensati dalla plusvalenza da circa 200 milioni di euro nel terzo trimestre per la cessione di Daphne3.

Sul 2023-2024, la revisione delle stime di EBITDA after lease è più limitata, nell'ordine dell'1%, mentre l'utile è stato ridotto di 160-180 milioni di euro per la crescita strutturale degli oneri finanziari, alzati da 1 a 1,3 miliardi di euro per il rialzo dei tassi in Brasile, già impattante sui numeri del secondo trimestre, e a tendere in Italia e i maggiori leases.

Telecom: Equita conferma rating e target

Equita SIM evidenzia che la valutazione rimane ancorata alla somma delle parti in ipotesi di cessione di NetCo e quindi rimane confermata a 0,39 euro, con un rating "hold" invariato.

Telecom Italia: l'intervista a Bernabè

Gli analisti segnalano poi oggi un’intervista apparsa sul Sole 24 Ore a Bernabè, ex CEO di Telecom Italia e advisor di DaZN.

Sul tema rete unica, Bernabè vede un eccesso di attenzione politica sul dossier, un problema difficilmente aggirabile sul fronte Antitrust e la necessità di intervenire, visto che entrambe le aziende sono in sofferenza, ma è scettico sul tema rete unica, lasciando però inevasa la domanda su quale sia il progetto alternativo.

Sul tema antitrust si è recentemente espresso con cautela, ma con fiducia, il CEO uscente di CDP Equity, Di Stefano.

L’operazione è chiaramente complessa e politicamente sensibile, ma secondo Equita SIM è l’unica che consentirebbe al gruppo di far emergere il valore dell’infrastruttura e risolvere il tema dell’eccesso di leva nel gruppo.