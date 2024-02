Telecom: appeal speculativo resta dopo mossa Swisscom

Tra le blue chip che oggi riescono a muoversi in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Telecom Italia.

Telecom Italia più forte del Ftse Mib

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre mezzo punto percentuale ieri, si spinge in avanti anche oggi, pur avendo già ritracciato dai top intraday toccati a 0,2913 euro.

Telecom Italia negli ultimi minuti si presenta a 0,2864 euro, con un rialzo dello 0,28% e oltre 130 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 anni pari a circa 153 milioni.

Telecom: Swisscom conferma rumor su Vodafone Italia

Il titolo sta calamitando l’attenzione del mercato dopo le novità arrivate dalla Svizzera.

La società elvetica Swisscom ha comunicato, in relazione alle indiscrezioni di stampa, che è in negoziazioni avanzate in esclusiva per acquisire il 100% di Vodafone Italia per un enterprise value di 8 miliardi di euro.

Il deal valuta Vodafone Italia 6 volte il multiplo enterprise value/Ebitda after lease 2023, un multiplo inferiore alle 7,8 volte offerte da Iliad che aveva strutturato l’operazione non interamente per cassa e che secondo gli analisti di Equita SIM poteva contare su maggiori sinergie.

Secondo gli esperti della SIM milanese, per il mercato si tratta di un consolidamento che modifica in modo meno marcato gli equilibri rispetto all’ipotesi Vodafone/Iliad, rafforzando Fastweb nel mondo corporate mobile e portandolo ad avere una quota di mercato simile ai concorrenti nel mobile in generale.

Il multiplo pagato rappresenta un premio meno significativo rispetto a quanto espresso da Iliad, ma rilevante rispetto alla valutazione implicita del mercato oggi di Tim Domestic, che tratta a 4,3 volte e che vanta una quota di mercato non molto diversa dalla combined nel mobile e decisamente superiore nel fisso -40% rispetto al 30% circa per il mondo consumer, con un gap decisamente maggiore nel mondo large corporates/pubblica amministrazione.

Nella loro somma delle parti, gli analisti di Equita SIM applicano un multiplo di 4 volte a Domestic Consumer, più simile a Vodafone Italia, e 5,5 volte a tutta Domestic. Equita SIM fa sapere che se applicasse 6 volte a tutta Domestic, in linea con il multiplo espresso da Swisscom per Vodafone Italia, il target salirebbe di 0,04 euro.

Telecom Italia: appeal speculativo resta

Gli analisti di Equita SIM vedono l’appeal speculativo appeal su Telecom Italia non esaurirsi dopo il deal, che non dovrebbe avere grossi ostacoli approvativi, visto che Iliad rimarrebbe interessata a qualche forma di consolidamento sul mercato italiano e la recente approvazione da parte dell’antitrust di un consolidamento importante in Spagna.

Non cambia intanto la view della SIM milanese, che mantiene una strategia improntata all’ottimismo su Telecom Italia, con la conferma della raccomandazione “buy” e di un prezzo obiettivo a 0,4 euro.