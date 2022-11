La seduta odierna ha visto scattare il semaforo sul rosso per Telecom Italia che dopo ben sei giornate consecutive in salita, è colpito da numerosi sell.

Telecom Italia arretra dopo la lunga corsa al rialzo

Il titolo ieri ha avviato la settimana con un poderoso rally del 10,65% e oggi presta il fianco a numerose prese di profitto.

Negli ultimi minuti le azioni del gruppo telefonico passano di mano a 0,2361 euro, con una flessione del 2,88% e volumi di scambio sempre elevati, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 202 milioni di azioni, già al di sopra della media mensile pari a circa 145 milioni.

I conti di TIM Brasil

Telecom Italia non trova sostegno nelle positive indicazioni arrivate da TIM Brazil che ha diffuso i conti del terzo trimestre, chiuso con un utile netto pari a 473 milioni di real brasiliani, mentre i ricavi sono saliti del 24% a 5,611 miliardi.

L'Ebitda è cresciuto del 24% a 2,697 miliardi, mentre l'Ebit del 6% a 800 milioni.

I clienti mobili sono aumentati di 101mila unità a 68,796 milioni, mentre i clienti TIM live si sono attestati a 708mila.

La posizione finanziaria mostra un debito di 14,516 miliardi di real brasiliani, al di sotto dei 17,138 miliardi attesi da Equita SIM, grazie al capitale circolante e al miglior Ebitda-capex.

I broker commentano la trimestrale di TIM Brasil

Per gli analisti della SIM milanese i conti di TIM Brasil hanno evidenziato un'ottima dinamica in termini di clienti, ricavi ed Ebitda.

Resta immutata la view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Securities che sul titolo hanno un rating "neutral".

Gli esperti hanno definito forti a tutti i livelli i conti di TIM Brasil che a loro dire evidenziano una solida redditività.

Dello stesso tenore il commento di Banca Akros che parla di numeri robusti e migliori delle attese, puntellati ancora una volta dal tasso di cambio favorevole a livello di gruppo.

Gli analisti mantengono una view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione "buy" e un target price a 0,4 euro.

Telecom Italia: rumor sulle diverse alternative

Intanto, Telecom Italia resta sotto la lente sulla scia delle indicazioni che arrivano dalla stampa, dove circolano varie ipotesi speculative alla vigilia degil incontri in programma nei prossimi giorni tra le parti.

Il Sole 24 ore fa una sintesi delle diverse alternative: una è l’esecuzione del memorandum of understanding per l’offerta sulla rete, che appare sempre meno probabile, anche per la distanza tra le valutazioni dell’asset.

Un'altra è l’esecuzione del progetto Minerva proposta da Fratelli d'Italia, che prevederebbe un’OPA totalitaria da parte di CDP, su cui però sia il Sole 24 Ore che il Messaggero esprimono perplessità su volontà/possibilità di CDP.

Un'alternativa è una possibile offerta "torpedone" che coinvolge CDP, Vivendi, KKR e Macquarie, di cui si è parlato nei giorni scorsi.

Infine, si è parlato anche di un’OPA parziale, sembra dalla sola CDP. condizionata alla cessione di alcuni asset e che secondo il Sole 24 ore vedrebbe un esborso di 1 miliardo di euro da parte di CDP.

Le offerte parziali possono essere lanciate su un minimo del 60% senza far scattare obbligo di OPA totalitaria, per cui l’indicazione potrebbe far pensare a un’offerta da parte di un veicolo che andrebbe a controllare il 60% di TIM e in cui CDP avrebbe il 51%.

L’indicazione di impegno finanziario sarebbe coerente con un prezzo d’OPA intorno a 0,3 euro, il prezzo medio degli ultimi 12 mesi indicato da Repubblica oggi anche come prezzo minimo per legge a cui sarebbe lanciabile OPA, ma questo elemento non torna ad Eqiuta SIM, trattandosi di un’OPA volontaria.

Per gli analisti l’impressione è che gli advisor siano al lavoro prima degli incontri dei prossimi giorni, per formulare tutte le possibili opzioni e per provare a trovare una sintesi che riesca a risolvere i vari vincoli.