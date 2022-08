Telecom Italia in positivo anche oggi in attesa dei risultati del secondo trimestre: ecco cosa è previsto. Titolo pronto a riscattarsi?

A Piazza Affari anche la seduta odierna prosegue in rialzo per Telecom Italia che guadagna terreno per la seconda giornata di fila.

Telecom Italia in rialzo anche oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di mezzo punto percentuale, si spinge ancora in avanti oggi e riesce a fare anche meglio.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,2162 euro, con un vantaggio dello 0,84% e oltre 26 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 93 milioni.

Il titolo mostra più forza del Ftse Mib, ma si mantiene a poca distanza dai minimi storici aggiornati lo scorso 27 luglio a 0,2015 euro.

Telecom Italia: oggi la trimestrale. Le stime del consensus

Telecom Italia prova a risalire la china in attesa dei conti del secondo trimestre che saranno diffusi oggi a mercati chiusi.

Il consensus elaborato da 19 banche d'affari prevede che il periodo in esame sia stato archiviato dall'ex monopolista italiano con ricavi pari a 3,88 miliardi di euro, in calo del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Per l'Ebitda organico le stime parano di un dato in flessione da 1,6 a 1,53 miliardi di euro, mentre il capex organico è atteso a 935 milioni di euro, contro gli 877 milioni dello scorso anno.

Infine, per l'indebitamento finanziario netto si prevede una rilevazione paria 24,32 miliardi di euro.

Telecom Italia: cosa si aspetta Equita SIM dai conti

Gli analisti di Equita SIM, alla luce dei risultati di Vodafone Italia, confermano le loro attese per il secondo trimestre di Telecom Italia.

Nel dettaglio le stime proiettano ricavi in crescita del 2% anno su anno a 3,886 miliardi di euro, di cui domestico in flessione del 7% a 2,92 miliardi e Brasile in rialzo del 41% a 974 milioni.

Per i ricavi da servizi si prevede un incremento del 4% anno su anno a 3,6 miliardi di euro, di cui domestico in calo del 6% a 2,644 miliardi di euro e Brasile in rialzo del 43% a 957 milioni di euro.

Equita SIM vede un Ebitda in contrazione del 7% a 1,531 miliardi di euro, di cui domestico in flessione del 18% a 1,079 miliardi e Brasile in rialzo del 39% a 456 milioni.

L'Ebitda after lease dovrebbe scendere del 12% a 1,263 miliardi di euro, di cui domestico in calo del 20% a 952 milioni e Brasile in salita del 23% a 311 milioni.

Telecom: analisti vedono segnali di stabilizzazione nel mobile

In attesa dei dati ufficiali di Telecom Italia, gli analisti di Equita SIM hanno leggermente ridotto i capex sul secondo trimestre, portandoli in linea con il primo trimestre, e migliorato l'indebitamento after lease a 19,5 miliardi di euro.

A livello di dinamiche del mercato domestico, gli analisti si aspettano segnali di stabilizzazione sul mobile, con forte riduzione delle linee human perse nel mobile e ARPU vicino alla stabilizzazione, con un calo dell'1% anno su anno.

Previsto inoltre un fisso ancora sotto pressione, come evidenziato da Vodafone, con dinamiche simili al primo trimestre di quest'anno e un peggioramento delle dinamiche wholesale, che nei primi tre mesi del 2022 erano state sorprendentemente resilienti.

In attesa dei conti, gli analisti di quita SIM mantengono una view cauta su Telecom Italia, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,39 euro.