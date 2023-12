Telecom in rally: cosa aspettarsi oggi dal Cda?

Una seduta all’insegna del riscatto per Telecom Italia che, dopo tre sessioni consecutive in calo, è scattato con decisione in avanti. +

Telecom Italia vola dopo tre ribassi di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un ribasso di oltre tre punti e mezzo, quest’oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni.

Telecom Italia ha accelerato progressivamente al rialzo, presentandosi negli ultimi minuti a 0,2634 euro, con un rally del 5,74% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 177 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 165 milioni.

Telecom Italia: Vivendi pronta a ricorso contro decisione su NetCo

Telecom Italia finisce sotto la lente sulla scia delle ultime indicazioni di stampa circolate nelle ultime ore.

Dopo le indiscrezioni di ieri riportate da Il Giornale, oggi anche il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore riportano che Vivendi sarebbe pronta a presentare il ricorso contro la decisione del CdA di cedere NetCo.

I legali di Vivendi attenderebbero di verificare la disponibilità del CdA a fornire i verbali della riunione del consiglio del 5 novembre, che saranno approvati dal Board oggi e che quindi ad oggi non erano materialmente disponibili, ma che di regola i soci, sottolinea l’articolo del Sole 24 Ore, non hanno il diritto di ricevere.

Il ricorso potrebbe essere presentato domani o nei prossimi giorni, comunque prima di Natale.

Equita SIM evidenzia che non è chiaro invece dagli articoli di stampa se il ricorso prevede anche la richiesta di un provvedimento cautelare ex art. 700.

In questo caso, il giudice dovrà valutare se esistono i presupposti per una misura d’urgenza e, in caso affermativo, l’operazione sarebbe bloccata fino al giudizio nel merito, un iter accelerato che di norma potrebbe richiedere qualche mese.

Se invece la causa di Vivendi non prevedesse un provvedimento d’urgenza, si seguirebbe un iter giudiziario normale con tempistiche più lunghe, ma che non bloccherebbero la cessione di NetCo.

Telecom: attesa estensione negoziato per Sparkle

Il CdA di Telecom Italia di oggi dovrebbe ratificare l’estensione del negoziato per Sparkle fino al 30 gennaio e avviare la procedura per la presentazione della lista del CdA, iter che dovrebbe chiudersi a gennaio.

Ieri, intanto, il presidente Rossi ha indicato di non essere disponibile per un nuovo mandato.

Equita SIM spiega che lo scontro legale lascia incertezza sull’operazione NetCo, anche se la formalizzazione della posizione di Vivendi dovrebbe portare finalmente a un chiarimento di questo aspetto nei prossimi mesi.

L’azione di Vivendi si inserisce anche in una fase di ripensamento della strategia del gruppo, annunciata ieri al mercato con l’avvio di un processo di valutazione della separazione del gruppo in 3 entità quotate costituite da Canal+, Havas e una investment company che includerà la maggioranza di Lagardere e investimenti finanziari con focus su creazione di valore e ritorno di capitale agli azionisti, attraverso una strategia di rotazione di portafoglio e di reinvestimenti selettivi.

Gli analisti di Equita SIM ipotizzano che la partecipazione in Telecom Italia possa essere parte degli investimenti finanziari su cui agire per realizzare la rotazione di portafoglio.

In attesa di novità, non cambia la view della SIM milanese, che sul titolo ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,4 euro.