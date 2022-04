Seduta all'insegna del riscatto per Telecom Italia che dopo ben sei giornate consecutive in ribasso, oggi trova la forza per rimbalzare.

Telecom Italia recupera dopo sei cali di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di circa due punti e mezzo percentuali, oggi conquista una delle prime posizioni nel paniere delle blue chips.

Telecom Italia negli ultimi minuti si presenta a 0,2864 euro, con un vantaggio dl 2,29% e oltre 30 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 187 milioni

Telecom Italia: Vivendi conferma supporto a management

Il titolo trova la forza per rimbalzare dopo la lunga serie di ribassi, con l'attenzione rivolta alle ultime indicazioni arrivate dal primo azionista del gruppo.

Ieri Vivendi nel corso della conference call con gli analisti ha ribadito il pieno supporto al nuovo management di Telecom Italia per la realizzazione del nuovo piano industriale definito "ambizioso".

Vivendi sostiene i progetti dell'AD Pietro Labriola, tanto che il CEO Arnaud de Puyfontaine ha dichiarato: "Dobbiamo rimettere sulla strada del successo TIM, di cui deteniamo il 23,75% del capitale.

Labriola ha il nostro pieno sostegno per ricreare il valore di questa società storica in Italia. Tutte le opzioni sono aperte al momento per raggiungere questo obiettivo.

Telecom: Vivendi sostiene anche il nuovo piano

Il nuovo piano strategico è ambizioso e Vivendi rimane determinata a giocare il suo ruolo di azionista industriale di lungo termine in questa azienda e più in generale in Italia".

L'AD di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, ha sottolineato anche di avere ambizioni per Telecom Italia ben superiori agli 0,505 euro indicati da KKR.

Il manager ha infatti dichiarato: "Per noi TIM ha molto potenziale in un mercato che ha prospettive per il futuro ed è la ragione per cui siamo primo azionisti. Intendiamo agire come azionisti per fare in modo che questo valore sia cristallizzato.

Telecom: focus su impatti operazione OI

Da segnalare poi che ieri TIM Brazil ha tenuto una presentazione sugli impatti dell’operazione OI, chiusa la scorsa settimana.

Per il 2022, la società si aspetta ricavi addizionali per 1,8 miliardi di real brasiliani su 8 mesi, mentre Equita SIM nelle sue stime ha 2,2 miliardi per nove mesi, e 1,1 miliardi di EBITDA, oltre 60% di EBITDA marginale.

Il deal è atteso dal management generare 16-19 miliardi di real brasiliani di valore rispetto ai 7 miliardi pagati.

Telecom: oggi Cda di FiberCop. Entro sabato MoU con CDP

Da ricordare intanto che per oggi, secondo quanto riportato dal Sole 24 ore ieri, è prevista una riunione del CdA di FiberCop per analizzare e formalizzare le ipotesi di sinergie evidenziate dall’analisi dei consulenti.

Prima di fine mese, invece, e precisamente entro sabato prossimo, è attesa la firma del memorandum of understanding di Telecom Italia con CDP per la rete unica.

In attesa di queste novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta sulle azioni dell'ex monopolista italiano, ribadendo la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 0,43 euro.