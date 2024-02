Telecom poco mosso. Vivendi invia nuova missiva al Cda

La seduta odierna prosegue senza infamia e senza lode per Telecom Italia, che riesce comunque a mantenersi a galla rispetto al Ftse Mib, ancora in calo al momento.

Telecom Italia cauto dopo il rally di ieri

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in rialzo, dopo aver avviato la settimana ieri con un rally di circa tre punti percentuali, oggi rifiata e fatica ad allontanarsi dalla parità.

Negli ultimi minuti Telecom Italia viene fotografato a 0,2743 euro, con un frazionale rialzo dello 0,04% e circa 45 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 140 milioni.

Telecom: rumor su nuova missiva di Vivendi al Cda

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, Vivendi ha inviato al CdA di Telecom Italia i pareri pro veritate redatti da Mario Notari, Vincenzo Pinto, Giuseppe Ferri e Giuseppe Guizzi, Marco Maugeri e Filippo Modulo e Paolo Montalenti.

I pareri sostengono le tesi, già emerse nei mesi in scorsi, che la cessione della rete avrebbe costituito un cambiamento di oggetto sociale per TIM e come tale avrebbe necessitato di un’approvazione in assemblea straordinaria e di un diritto di recesso in capo al socio dissenziente.

L’altra tesi è che la decisione del CdA avrebbe dovuto coinvolgere il comitato parti correlate per il ruolo del MEF nella governance di NetCo.

Telecom Italia: la view di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, non emergono elementi nuovi dagli articoli e questo porta gli analisti a confermare la loro view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.