Telecom scende. Si ragiona su potenziali deal nel comparto

Telecom Italia in ribasso anche oggi, per nulla sostenuto dalle ultime indiscrezioni di stampa.

Anche la seduta odierna è vissuta con il segno meno da Telecom Italia, che perde terreno per la quarta giornata di fila.

Telecom Italia giù per la sesta seduta consecutiva

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un frazionale calo dello 0,23%, il titolo oggi propone un copione non molto diverso.

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,2623 euro, con un ribasso dello 0,38% e oltre 68 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 170 milioni.

Il titolo è oggetto di attenzione da parte del mercato, sulla scia di alcune indicazioni riportate dalla stampa.

Telecom Italia: Vodafone negozia con Swisscom

Secondo Repubblica, le negoziazioni tra Iliad e Vodafone sarebbero al momento in sospeso, mentre sarebbero in corso discussioni tra Vodafone e Swisscom per un’operazione tra Vodafone Italia e Fastweb, in modo da creare un operatore integrato fisso/mobile e con una presenza più forte nel segmento corporate/pubblica amministrazione.

L’operazione potrebbe essere non una vendita tout court dell’asset da parte di Vodafone a Swisscom, ma piuttosto un’aggregazione con clausole put/call, e potrebbe essere formalizzata a inizio 2024.

Non sarebbe comunque esclusa una ripresa dei negoziati con Iliad, che nei mesi scorsi avrebbe avuto interlocuzioni sia con Vodafone che con Telecom Italia.

Equita SIM fa notare che l’articolo non aggiunge spunti alle indiscrezioni già circolate in queste settimane, ma conferma che il settore sta reagendo alla pressione sui ritorni, cercando opportunità di efficienze anche attraverso operazioni di consolidamento.

Telecom: per Equita SIM merita un re-rating

Questo, unito al ripristino per Telecom Italia di una situazione patrimoniale adeguata grazie alla cessione di NetCo, supporta l’idea di Equita SIM che il titolo debba avere un rerating rispetto ai multipli correnti.

Questi ultimi vedono un rapporto enterprise value/Ebitda di 3,8 volte after lease domestico 2024, includendo un 20% dei potenziali earn-out, la cessione di NetCo ai valori concordati con KKR e Sparkle a 750 milioni di euro.

Focus su operatori delle torri

Per quanto riguarda gli operatori delle torri, un’operazione Vodafone-Fastweb sarebbe più positiva perché gli operatori mobili rimarrebbero 4 sul mercato.

Se al contrario ci fosse un’integrazione Vodafone-Iliad, per Inwit lo scenario dovrebbe essere neutrale/leggermente positivo, perché Iliad molto probabilmente migrerebbe sulla rete Inwit.

Il contratto MSA stabilisce che gli anchor tenants possano trasmettere solo sulle frequenze possedute a marzo 2020.

Per l’active sharing delle frequenze di Iliad dovrebbe essere riconosciuto almeno il 60% di una ospitalità normale.

La gestione di quasi 30 milioni di clienti (Vodafone+Iliad) comporterebbe inoltre problemi di capacità al network con la necessità di densificare le reti.

Dall’altro lato ci sarebbe nel breve un rallentamento delle ospitalità attese da Iliad, almeno 1500.

Deal Vodafone-Iliad negativo per Cellnex

Per Cellnex un’operazione Vodafone/Iliad sarebbe invece negativa secondo Equita SIM, perché Iliad, attuale cliente di Cellenx, sia con ospitalità regolate da contratto di lungo termine che da contratti di breve, molto probabilmente ridurrebbe la propria presenza sul network della società spagnola.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,4 euro.